Минюст России признал нежелательными 15 иностранных НПО
Минюст России признал нежелательной на территории страны деятельность 15 иностранных и международных неправительственных организаций. Об этом сообщили в ведомстве.
Среди новых организаций – украинские Razom We Stand и Ukrainian War Environmental Consequences Work Group. Также в перечень попали Central Asian Bureau for Analytical Reporting и несколько структур Institute for War & Peace Reporting. В список вошли организации из Германии, Нидерландов, США, Норвегии, Польши и Великобритании.
В частности, среди немецких НПО указаны Dialogue for Understanding e. V., Panda Platforma e.V. и Stiftung Menschenrechte – Förderstiftung Amnesty International. От Нидерландов в перечень включены Stichting Razom We Stand, Stichting Osint for Ukraine и Stichting Institute for War & Peace Reporting / The Netherlands. Также в списке оказались американская U.S. Ukrainian Activists Inc и норвежский Gardar venture capital fund.
Кроме того, Минюст внес в перечень польский Fundacija INFO OPS
14 августа Минюст России включил в реестр нежелательных организаций американские Фонд защиты прав человека (Human Rights Foundation), Фонд памяти жертв коммунизма (Victims of Communism Memorial Foundation) и др.