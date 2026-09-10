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Минюст России признал нежелательными 15 иностранных НПО

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минюст России признал нежелательной на территории страны деятельность 15 иностранных и международных неправительственных организаций. Об этом сообщили в ведомстве.

Среди новых организаций – украинские Razom We Stand и Ukrainian War Environmental Consequences Work Group. Также в перечень попали Central Asian Bureau for Analytical Reporting и несколько структур Institute for War & Peace Reporting. В список вошли организации из Германии, Нидерландов, США, Норвегии, Польши и Великобритании.

В частности, среди немецких НПО указаны Dialogue for Understanding e. V., Panda Platforma e.V. и Stiftung Menschenrechte – Förderstiftung Amnesty International. От Нидерландов в перечень включены Stichting Razom We Stand, Stichting Osint for Ukraine и Stichting Institute for War & Peace Reporting / The Netherlands. Также в списке оказались американская U.S. Ukrainian Activists Inc и норвежский Gardar venture capital fund.

Кроме того, Минюст внес в перечень польский Fundacija INFO OPS (организация признана нежелательной на территории РФ) Polska и британский Institute for War and Peace Reporting.

14 августа Минюст России включил в реестр нежелательных организаций американские Фонд защиты прав человека (Human Rights Foundation), Фонд памяти жертв коммунизма (Victims of Communism Memorial Foundation) и др.

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