Минюст признал Human Rights Foundation нежелательной организацией

6 августа Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. По данным ведомства, фонд декларирует своей целью продвижение прав и свобод и помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые его участники считают авторитарными. В Генпрокуратуре указали, что организация реализует проект «Tyranny Tracker» – интерактивную карту, оценивающую приверженность государств демократическим ценностям.