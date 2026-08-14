Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
FESH57,95-1,88%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,27-0,64%RGBITR771,39-0,59%
Главная / Общество /

Минюст признал Human Rights Foundation нежелательной организацией

Ведомости

Минюст России включил в реестр нежелательных организаций еще шесть иностранных структур. Об этом свидетельствуют данные реестра.

В перечень вошли американские «Фонд защиты прав человека» (Human Rights Foundation, HRF), «Фонд памяти жертв коммунизма» (Victims of Communism Memorial Foundation, VOC) и «Общество памяти» (The Remembrance Society, TRS).

Кроме того, нежелательными признаны грузинская организация «Россияне Батуми », немецкий «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете» (Forschungsstelle für unabhängige Literatur und gesellschaftliche Bewegungen Osteuropas an der Universität Bremen, Forschungsstelle Osteuropa) и «Ассоциация свободных россиян в Италии» (Associazione dei Russi Liberi in Italia).

6 августа Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. По данным ведомства, фонд декларирует своей целью продвижение прав и свобод и помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые его участники считают авторитарными. В Генпрокуратуре указали, что организация реализует проект «Tyranny Tracker» – интерактивную карту, оценивающую приверженность государств демократическим ценностям.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь