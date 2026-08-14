Минюст признал Human Rights Foundation нежелательной организацией
Минюст России включил в реестр нежелательных организаций еще шесть иностранных структур. Об этом свидетельствуют данные реестра.
В перечень вошли американские «Фонд защиты прав человека» (Human Rights Foundation, HRF), «Фонд памяти жертв коммунизма» (Victims of Communism Memorial Foundation, VOC) и «Общество памяти» (The Remembrance Society, TRS).
Кроме того, нежелательными признаны грузинская организация «Россияне Батуми », немецкий «Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете» (Forschungsstelle für unabhängige Literatur und gesellschaftliche Bewegungen Osteuropas an der Universität Bremen, Forschungsstelle Osteuropa) и «Ассоциация свободных россиян в Италии» (Associazione dei Russi Liberi in Italia).
6 августа Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской организации Human Rights Foundation. По данным ведомства, фонд декларирует своей целью продвижение прав и свобод и помощь жертвам политических репрессий, уделяя особое внимание странам, которые его участники считают авторитарными. В Генпрокуратуре указали, что организация реализует проект «Tyranny Tracker» – интерактивную карту, оценивающую приверженность государств демократическим ценностям.