Песков исключил ограничение боевых действий перед переговорами по Украине

30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретных договоренностей о дате трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. Он дополнил, что слышал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос.