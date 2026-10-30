Песков исключил ограничение боевых действий перед переговорами по Украине
Подготовка к трехсторонним переговорам России, США и Украины не предусматривает остановки боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, подготовка к переговорам не подразумевает каких-то взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий», – отметил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
30 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что конкретных договоренностей о дате трехсторонних переговоров России, США и Украины пока нет. Он дополнил, что слышал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о готовности обсуждать территориальный вопрос.
29 октября Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби могут пройти после 4 ноября. Точная дата встречи и состав российской делегации пока не определены.
27 октября Песков сообщил, что Кремль своевременно объявит о сроках встречи.