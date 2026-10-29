Ушаков: дата трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби пока не определена
Дата проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пока не определена. Состав российской переговорной делегации также будет объявлен позднее, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков ИС «Вести».
«Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – сказал Ушаков.
Ушаков также сообщал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине после 4 ноября будет зависеть в том числе от действий украинской стороны в праздничные дни.
По его словам, ранее речь шла о том, что о возобновлении переговоров объявят после Дня народного единства. «Как сейчас это будет, я не знаю, может, поменяется. Но ясно, что переговоры будут. Не до этого, а только после этого», – сказал Ушаков.