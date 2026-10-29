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Ушаков: дата трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби пока не определена

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Дата проведения трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби пока не определена. Состав российской переговорной делегации также будет объявлен позднее, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков ИС «Вести».

«Даты пока нет. Делегации тоже пока нет. Костяк делегации есть, а конкретные лица будут названы позднее», – сказал Ушаков.

Ушаков также сообщал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что проведение трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине после 4 ноября будет зависеть в том числе от действий украинской стороны в праздничные дни.

По его словам, ранее речь шла о том, что о возобновлении переговоров объявят после Дня народного единства. «Как сейчас это будет, я не знаю, может, поменяется. Но ясно, что переговоры будут. Не до этого, а только после этого», – сказал Ушаков.

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