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Главная / Экономика /

Госдума в первом чтении поддержала повышение МРОТа до 28 935 рублей с 2027 года

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий с 2027 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 руб. Об этом сказано на сайте ведомства.

Размер МРОТа был установлен в законопроекте о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028–2029 гг. Проект бюджета представил министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что увеличение МРОТа до 28 935 руб. позволит довести его размер до 35 000 руб. к 2030 г. При этом прожиточный минимум трудоспособного населения России с 1 января 2027 г. планируют увеличить до 20 227 руб.

29 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.

В тот же день Силуанов заявил, что средний размер пенсии по старости в России в 2027 г. достигнет 29 904 руб. В интервью «Вестям» он отметил, что в проекте бюджета на 2027–2029 гг. все социальные обязательства обеспечены средствами.

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