Путин назвал товарооборот России и Африки в $27 млрд «лишь началом пути»
Нынешний объем товарооборота России со странами Африки, составляющий $27 млрд, не является пределом возможностей экономического сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
«Нынешний уровень товарооборота России и стран Африки в $27 млрд не является пределом, это начало пути», – подчеркнул глава государства.
По словам Путина, одной из ключевых задач Москвы и африканских государств остается дальнейшее увеличение взаимной торговли как в количественном, так и в качественном отношении.
29 октября Путин сообщил, что товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. «С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше», – сказал он.
Днем ранее на встрече с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси Путин отметил, что торговля России со странами Африки растет, а значительная часть товарооборота приходится на Египет.