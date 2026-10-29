Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,2+0,35%RTSI976,66+0,35%RGBI112,33+0,02%RGBITR777,93+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин назвал товарооборот России и Африки в $27 млрд «лишь началом пути»

Татьяна Мозолевская

Нынешний объем товарооборота России со странами Африки, составляющий $27 млрд, не является пределом возможностей экономического сотрудничества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

«Нынешний уровень товарооборота России и стран Африки в $27 млрд не является пределом, это начало пути», – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, одной из ключевых задач Москвы и африканских государств остается дальнейшее увеличение взаимной торговли как в количественном, так и в качественном отношении.

29 октября Путин сообщил, что товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. «С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше», – сказал он.

Днем ранее на встрече с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси Путин отметил, что торговля России со странами Африки растет, а значительная часть товарооборота приходится на Египет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её