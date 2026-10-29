Путин назвал товарооборот России и Африки в $27 млрд «лишь началом пути»

29 октября Путин сообщил, что товарооборот России и стран Африки вырос в полтора раза в 2025 г. «С нашего предыдущего саммита этот показатель увеличился в полтора раза. Динамика хорошая, но истинный потенциал нашего взаимодействия, конечно, значительно больше», – сказал он.