Путин: Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерна в Африку
Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
«Будем делать это, как и прежде, и на контрактной, и на безвозмездной основе», – подчеркнул он.
Путин также отметил интерес африканских лидеров в привлечении российского бизнеса для оказания содействия в наращивании сельхозпродукции.
28 октября замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Россия готова поставить африканским странам весь объем зерна, предусмотренный действующими контрактами, по альтернативным маршрутам. Он подчеркнул, что РФ готова максимально удовлетворять потребности африканских стран в зерне и других сельхозтоварах.
27 октября «Ведомости» писали, что Африка увеличивает импорт продовольствия, но одновременно стремится развивать собственное сельское хозяйство. По оценке экспертов, к 2035 г. поставки пшеницы и риса могут вырасти на 30–40%.