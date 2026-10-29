В России предложили создать Международный центр исследований будущего
Идею создания Международного центра исследований будущего поддержали 85% опрошенных экспертов из 35 стран. Об этом сообщил руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» Руслан Юсуфов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Центр задуман как площадка для совместного изучения сценариев развития государств с учетом их национальных особенностей и ценностей. Первое исследование планируется провести в 2027 г., а результаты представить на III Международной конференции по социальной архитектуре.
«Россия выступает инициатором создания такой площадки, однако ее содержание должно формироваться совместно», – подчеркнул Юсуфов. Он добавил, что работа центра должна строиться на равноправном участии исследователей из разных стран и уважении к национальным традициям.
Согласно опросу Института социальной архитектуры, 88% участников конференции считают образ будущего необходимым для развития страны, но лишь 20% полагают, что большинство населения разделяет ясное представление о будущем. Еще 89% допускают сотрудничество государств с разными моделями развития при сохранении собственных ценностей.
Инициативу обсуждали на международной конференции по социальной архитектуре 23–24 октября в Санкт-Петербурге, собравшей более 600 ученых из 35 стран. На мероприятии представили учебник по социальной архитектуре, который планируют перевести на три языка. Ранее стало известно о планах открыть профильные магистерские программы в пяти российских вузах.