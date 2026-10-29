В России предложили создать Международный центр исследований будущего

Инициативу обсуждали на международной конференции по социальной архитектуре 23–24 октября в Санкт-Петербурге, собравшей более 600 ученых из 35 стран. На мероприятии представили учебник по социальной архитектуре, который планируют перевести на три языка. Ранее стало известно о планах открыть профильные магистерские программы в пяти российских вузах.