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В России предложили создать Международный центр исследований будущего

Анна Виноградова

Идею создания Международного центра исследований будущего поддержали 85% опрошенных экспертов из 35 стран. Об этом сообщил руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» Руслан Юсуфов на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Центр задуман как площадка для совместного изучения сценариев развития государств с учетом их национальных особенностей и ценностей. Первое исследование планируется провести в 2027 г., а результаты представить на III Международной конференции по социальной архитектуре.

«Россия выступает инициатором создания такой площадки, однако ее содержание должно формироваться совместно», – подчеркнул Юсуфов. Он добавил, что работа центра должна строиться на равноправном участии исследователей из разных стран и уважении к национальным традициям.

Согласно опросу Института социальной архитектуры, 88% участников конференции считают образ будущего необходимым для развития страны, но лишь 20% полагают, что большинство населения разделяет ясное представление о будущем. Еще 89% допускают сотрудничество государств с разными моделями развития при сохранении собственных ценностей.

Инициативу обсуждали на международной конференции по социальной архитектуре 23–24 октября в Санкт-Петербурге, собравшей более 600 ученых из 35 стран. На мероприятии представили учебник по социальной архитектуре, который планируют перевести на три языка. Ранее стало известно о планах открыть профильные магистерские программы в пяти российских вузах.

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