В пяти вузах России откроют магистратуры по социальной архитектуре
В России в пяти ведущих вузах появятся магистерские программы по социальной архитектуре. Обучение начнется в МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовом университете при правительстве РФ, Санкт-Петербургском государственном университете (СпбГУ), Президентской академии (РАНГХиС) и Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН). Об этом сообщили в пресс-службе ИСА Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Программы призваны подготовить специалистов, которые смогут анализировать общественные процессы, проектировать социальные изменения и выстраивать взаимодействие государства, бизнеса и общества.
В зависимости от программы студенты будут изучать социологические исследования и социальную экспертизу, политический анализ и управление, государственное и муниципальное управление, территориальное развитие, публичную политику и медиакоммуникации.
Институт социальной архитектуры начал работу 7 февраля 2026 г. Его возглавил профессор МГУ, доктор политических наук Сергей Володенков – автор первого в мире учебника по социальной архитектуре.
Ключевой задачей института называют объединение научной, образовательной и практической работы в этой области, а также формирование профессионального сообщества и внедрение социо-архитектурных решений в государственное и региональное управление.
С 1 сентября российские вузы начнут поэтапный отказ от Болонской двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат и магистратура), в которую Россия вошла в 2003 г. Ей на смену придет новая модель: базовое высшее образование от четырех до шести лет (замена бакалавриата) и специализированное высшее образование от одного года до трех лет (замена магистратуры). Аспирантура выделяется в отдельный уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров. Пилотный проект по отказу от Болонской системы начался еще в 2023 г., полный переход завершится в течение трех лет.