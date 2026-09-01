В пяти вузах России откроют магистратуры по социальной архитектуре

С 1 сентября российские вузы начнут поэтапный отказ от Болонской двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат и магистратура), в которую Россия вошла в 2003 г. Ей на смену придет новая модель: базовое высшее образование от четырех до шести лет (замена бакалавриата) и специализированное высшее образование от одного года до трех лет (замена магистратуры). Аспирантура выделяется в отдельный уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров. Пилотный проект по отказу от Болонской системы начался еще в 2023 г., полный переход завершится в течение трех лет.