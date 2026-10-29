Силуанов: проект бюджета обеспечивает все социальные обязательства

29 октября Госдума принял в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 г. доходы ожидаются в размере 45,8 трлн руб., расходы – 51 трлн руб., а в 2029 г. – 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Дефицит в оба года составит 1,9% ВВП.