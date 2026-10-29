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Главная / Экономика /

Силуанов: проект бюджета обеспечивает все социальные обязательства

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Все социальные обязательства обеспечены средствами в проекте бюджета на 2027–2029 гг. Об этом заявил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Вестям».

«В любых бюджетах это главная задача – найти средства для того, чтобы все индексации, все выплаты, которые предусмотрены законодательством, были четко обеспечены бюджетными деньгами. В проекте финансового документа так и есть», – сказал он.

29 октября Госдума принял в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,7 трлн руб. Дефицит прогнозируется на уровне 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. В 2028 г. доходы ожидаются в размере 45,8 трлн руб., расходы – 51 трлн руб., а в 2029 г. – 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно. Дефицит в оба года составит 1,9% ВВП.

Президент РФ Владимир Путин также говорил, что все социальные обязательства государства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме при формировании нового бюджета. Он призвал предусмотреть достаточное финансирование для улучшения жилищных условий и повышения благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми.

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