Путин: все социальные обязательства в новом бюджете будут полностью выполнены
Все социальные обязательства государства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме при формировании нового бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.
Путин также призвал предусмотреть достаточное финансирование для решения демографических задач, улучшения жилищных условий и повышения благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми.
24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027–2029 гг., который подготовил Минфин. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что проект будет направлен в Госдуму до 1 октября. По его словам, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб. (или 2,2% ВВП). Мишустин сказал, что приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, прежде всего поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности страны, соцподдержка участников спецоперации и их близких, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство. В целом на финансирование нацпроектов, включая технологические, запланировано около 19 трлн руб., сообщил премьер.
В Минфине сообщили, что проект федерального бюджета предусматривает финансирование строительства и модернизации образовательной инфраструктуры до 2030 г. На возведение новых школ планируется направить более 105 млрд руб. Эти средства позволят построить 150 школ к 2030 г. Еще более 47 млрд руб. предусмотрено на ремонт детских садов, а 25,7 млрд руб. – на строительство новых дошкольных учреждений. К концу десятилетия планируется возвести более 100 детсадов. Около 80 млрд руб. планируется направить на ремонт общежитий университетов, еще 65 млрд руб. – на ремонт общежитий техникумов.