Путин: все социальные обязательства в новом бюджете будут полностью выполнены

24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027–2029 гг., который подготовил Минфин. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что проект будет направлен в Госдуму до 1 октября. По его словам, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб. (или 2,2% ВВП). Мишустин сказал, что приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, прежде всего поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности страны, соцподдержка участников спецоперации и их близких, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство. В целом на финансирование нацпроектов, включая технологические, запланировано около 19 трлн руб., сообщил премьер.