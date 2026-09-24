В проекте бюджета заложили 105 млрд рублей на строительство школ

11 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия выступает за развитие подходов к строительству социальных объектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Перспективной в партии считают практику, при которой застройщик берет на себя строительство школ, детских садов и других социальных объектов с их последующей передачей муниципалитету. По словам Якушева, социальные обязательства необходимо определять еще на старте проекта и учитывать в его финансовой модели.