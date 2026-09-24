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Главная / Экономика /

В проекте бюджета заложили 105 млрд рублей на строительство школ

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Проект федерального бюджета предусматривает финансирование строительства и модернизации образовательной инфраструктуры до 2030 г. На возведение новых школ планируется направить более 105 млрд руб., говорится в сообщении Минфина России.

Эти средства позволят построить 150 школ к 2030 г. Еще более 47 млрд руб. предусмотрено на ремонт детских садов, а 25,7 млрд руб. – на строительство новых дошкольных учреждений. К концу десятилетия планируется возвести более 100 детсадов.

Отдельные расходы предусмотрены на обновление инфраструктуры профессионального и высшего образования. Около 80 млрд руб. планируется направить на ремонт общежитий университетов, еще 65 млрд руб. – на ремонт общежитий техникумов. Финансирование также будет направлено на модернизацию действующих школ и оснащение учебных кабинетов.

Кроме того, предусмотренные проектом бюджета средства пойдут на выплаты классным руководителям и реализацию других мер в сфере образования.

11 сентября секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил, что партия выступает за развитие подходов к строительству социальных объектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Перспективной в партии считают практику, при которой застройщик берет на себя строительство школ, детских садов и других социальных объектов с их последующей передачей муниципалитету. По словам Якушева, социальные обязательства необходимо определять еще на старте проекта и учитывать в его финансовой модели.

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