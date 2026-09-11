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Главная / Общество /

«Единая Россия» предложила развивать строительство соцобъектов в рамках КРТ

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Партия «Единая Россия» выступает за развитие подходов к строительству социальных объектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Перспективной в партии считают практику, при которой застройщик берет на себя строительство школ, детских садов и других социальных объектов с их последующей передачей муниципалитету. По словам Якушева, социальные обязательства необходимо определять еще на старте проекта и учитывать в его финансовой модели.

«Застройщик должен понимать объем вложений, муниципалитет – сроки получения объекта. Иначе дополнительная нагрузка может поставить под удар саму концепцию и в конечном счете сократить возможности для дальнейшего развития территории», – отметил он.

«Единая Россия» предлагает для каждого проекта заранее определять конкретный перечень социальных объектов, сроки их строительства и порядок передачи муниципалитету. Якушев подчеркнул, что социальная инфраструктура должна быть частью исходной модели КРТ, а не последующим дополнением к застройке.

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