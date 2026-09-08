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Главная / Недвижимость /

Площадь проданных квартир в российских новостройках продолжает уменьшаться

Это результат высоких ставок по ипотеке
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя площадь квартир в новостройках в городах-миллионниках в январе – июле 2026 г. составила по итогам сделок 46,7 кв. м. Об этом говорится в исследовании сервиса BnMap.pro. По его данным, это на 2,4% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. А относительно семи месяцев 2024 г., когда еще действовала программа массовой льготной ипотеки, показатель сократился на 2,7%, отмечает представитель компании.

О снижении размеров проданных квартир сообщают и другие участники рынка. По оценке «Циана», средний размер за последние два года уменьшился на 2,3% до 46,9 кв. м. При этом проектный метраж лотов в новостройках, вышедших на рынок в январе – июле 2026 г., наоборот, прибавил 3,3% до 50,4 кв. м, говорит его главный аналитик Алексей Попов. Он напоминает, что цены на жилье сейчас растут быстрее доходов населения, что ведет к смещению спроса в сторону самых компактных вариантов. Тогда как из-за снижения числа инвесторов на рынке застройщики стали реже закладывать в свои проекты мелкую нарезку. Тем более что она, по словам Попова, не всегда выгодна, так как в таких корпусах меньше объем продаваемых площадей. Кроме того, жилых комплексов классов «комфорт плюс», «бизнес» и выше становится все больше, а в них квартиры априори чуть просторнее, резюмирует аналитик.

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