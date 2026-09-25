Что налоговые инициативы значат для бизнеса и граждан

Что налоговые инициативы значат для бизнеса и гражданОни в основном коснутся обеспеченных граждан и могут привести к пересмотру структуры размещения капитала
Минфин внес в правительство проект федерального бюджета на 2027–2029 гг. – кабмин рассмотрел и одобрил документ на заседании 24 сентября. Проект будет направлен в Госдуму до 1 октября, отметил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, доходы федерального бюджета в 2027 г. составят 43,3 трлн руб., расходы – 48,8 трлн руб. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 5,5 трлн руб. (или 2,2% ВВП).
Приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, прежде всего поддержка семей с детьми, обеспечение обороны и безопасности страны, соцподдержка участников специальной военной операции и их близких, а также достижение национальных целей, включая технологическое лидерство, заявил Мишустин. В целом на финансирование нацпроектов, включая технологические, запланировано около 19 трлн руб., сообщил премьер.
Для ресурсного обеспечения приоритетов бюджета Минфин подготовил ряд налоговых новаций. Их на совещании объявил министр финансов Антон Силуанов.
Во-первых, пассивные доходы граждан (от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования) будут облагаться по шкале от 13 до 22% (сейчас по такой шкале облагаются только трудовые доходы. – «Ведомости»), пояснил Силуанов. Таким образом, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения, добавил Силуанов. По словам министра, это соответствует принципу справедливости, согласно которому и вводилась прогрессивная шкала налогов на доходы физических лиц. При этом выплаты денежного довольствия участникам специальной военной операции и северные надбавки будут иметь прежние ставки НДФЛ – 13 и 15%. Кроме того, будет сохранен не облагаемый налогом порог вкладов в 1 млн руб. Унификация прогрессивной шкалы ставок налогов на доходы физических лиц коснется не более 6% граждан, отметил министр финансов.
Во-вторых, предлагается установить для паевых инвестиционных фондов (ПИФ) обязанности по уплате налога на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15%. Речь также идет о дивидендах, процентах от долевого участия, роялти и доходах от сдачи недвижимости в аренду. Сейчас ПИФ не платит налог на прибыль, а налогообложение возникает в момент выплаты доходов пайщикам, что может откладываться на долгий срок. Это создает предпосылки для налоговой оптимизации путем структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов, поясняется в материалах Минфина.
В-третьих, Минфин предлагает донастроить налогообложение природной ренты в секторе горно-металлургического комплекса. Для отдельных добывающих организаций будет введен налог по ставке 20–30% в зависимости от вида деятельности на дополнительный доход, полученный вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года. По словам Силуанова, это повысит справедливость распределения доходов от природной ренты между бизнесом и государством. Известно, что ставка для золотодобытчиков составит 20%, других деталей Минфин не сообщил.
Еще одна мера – введение НДС по ставке 22% на импортные товары, которые граждане заказывают через маркетплейсы, а также таможенного сбора для них в размере 100 руб. за посылку из-за рубежа. Ранее Минфин предлагал поэтапный НДС на импортные товары, которые россияне заказывают через маркетплейсы, со ставками 7% в 2027 г., 14% в 2028 г. и 22% с 2029 г.
Также Минфин считает необходимым повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С», до 35%.
Одновременно с инициативами по повышению доходов бюджета Минфин предусмотрел меры оптимизации расходов, которые сэкономят 2–3 трлн руб. в год, отметил Силуанов. Речь идет о повышении эффективности госсектора, усилении принципа адресности и нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки, повышении отдачи от реализации госпрограмм, приоритетном завершении строительства уже начатых объектов. Кроме того, меры по обелению экономики (борьба с серым импортом и другими схемами) дадут бюджету дополнительно порядка 500 млрд руб. ежегодно, сказал министр финансов.
Изменения для граждан
Сейчас пассивные доходы облагаются по специальной шкале – 13% до 2,4 млн руб. и 15% сверх этой суммы независимо от общего уровня дохода. Поправка больше всего затронет интересы состоятельных граждан, а также тех, у кого в доходном портфеле высока доля пассивных доходов, полагает партнер департамента налогов и права ДРТ Татьяна Кофанова. В первую очередь мера затронет граждан, у которых есть свободные денежные средства и которые размещают их на финансовом рынке или депозитах, отмечает партнер Б1 Мария Фролова. Инвесторы, вероятно, будут оценивать свои дальнейшие финансовые и инвестиционные планы с учетом изменения налоговой нагрузки, говорит Фролова.
Директор группы Kept по услугам в области управления персоналом и налогообложения физических лиц Ольга Замесина сомневается, что мера существенно повлияет на инвестиционную активность. При принятии решения об инвестировании в какие-либо продукты или инструменты налоговый аспект не является единственным, отмечает она.
Включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу НДФЛ затронет интересы около 4 млн граждан, отмечает старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований РАНХиГС Владимир Еремкин. Основной вклад в поступления внесут проценты по вкладам и дивиденды и доходы от ценных бумаг. Общий объем прогнозируемых доходов, связанных с этой новацией, может составить более 100 млрд руб., считает Еремкин. При этом, если ключевая ставка продолжит снижаться, а вместе с ней и доходность вкладов, налоговая база по процентам сократится.
Включение пассивных доходов в прогрессивную шкалу НДФЛ может повлиять на инвестиционную активность наиболее экономически активных и состоятельных граждан, говорит Еремкин. При этом он сомневается, что мера станет ощутимым ударом по рынку, и маловероятно, что приведет к резкому оттоку капитала.
Поправки по ПИФам стали для экспертов неожиданностью, так как 8 сентября на экспертном совете ФНС обсуждался другой подход для борьбы с налоговой оптимизацией. В частности, планировалось разработать методику и рекомендации, позволяющие отделить ПИФы, действительно используемые для инвестиционных целей, от структур, создаваемых преимущественно для налоговой оптимизации, отмечает Фролова. В итоге институционально поменяется налогообложение всех ПИФов, обращает внимание Кофанова.
По словам Фроловой, важен механизм определения налоговой базы и учета переоценок, так как сами по себе они не означают возникновения реального дохода, который может быть распределен между пайщиками. Новые правила налогообложения ПИФов потенциально могут повысить привлекательность ИИС-3 как инструмента, позволяющего оптимизировать налоговую нагрузку (сейчас инвесторы с ИИС-3 не платят налог, если владеют счетом более пяти лет. – «Ведомости»), полагает Фролова.
Основная реакция налогоплательщиков будет заключаться не обязательно в отказе от инвестиций, а в пересмотре структуры размещения капитала и оценке налоговой эффективности различных инструментов, считает Фролова. Возможна реструктуризация существующих активов и изменение инвестиционных стратегий, особенно у наиболее обеспеченной части налогоплательщиков.
Изменения для бизнеса
Повышение налогов на горнодобывающий сектор – это классический windfall tax, направленный на изъятие сверхприбыли, возникшей не благодаря эффективности компаний, а из-за ценовой конъюнктуры на мировых рынках, считает Еремкин. По его словам, мера позволит собрать свыше 100 млрд руб. Среди компаний, которые рискуют подпасть под действие этой меры, эксперт выделяет «Норникель», «Русал», «Фосагро», «Акрон», «Полюс» и ЮГК.
Дискуссия о введении налога на сверхприбыль идет с начала года, поэтому введение такого налога не стало неожиданностью, отмечает Кофанова. По-видимому, вместо того чтобы вводить его для всех, власти решили точечно обложить отрасли, которые получили дополнительный доход за счет роста мировых цен. Изменения затронут производителей цветных металлов, удобрений и золотодобывающие компании, считает эксперт.
До конца не понятно, кого конкретно будет касаться дополнительный налог для горнодобывающих промышленников, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. По его оценке, мера может коснуться в первую очередь металлургов.
Повышение ставки налога на дивиденды, выплачиваемые нерезидентам на счета «С», до 35% существенно увеличивает налоговую нагрузку и может сделать такие выплаты менее привлекательными, говорит Фролова. Сейчас налог на дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, взимается по ставке 15%, указывает эксперт. При этом средства на счетах типа «С» фактически заблокированы, а для их использования требуется специальное разрешение правкомиссии, напоминают эксперты.
С миру по нитке
Целью налоговых поправок Юшков называет необходимость покрыть растущий дефицит бюджета. Каждый год масштабно повышать базовые крупные налоги по типу НДС невозможно, поэтому Минфин сменил тактику – теперь собирает средства с миру по нитке, говорит эксперт.
По его словам, движение в сторону сокращения расходов сейчас ограничено. «Дело в двух больших и защищенных статьях, по которым и ведутся основные траты: оборонные расходы и социальный блок. Урезание первого в текущих условиях фактически исключено. Расходы на население также не могут быть сокращены», – подчеркивает он.