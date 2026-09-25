Что налоговые инициативы значат для бизнеса и граждан

Во-первых, пассивные доходы граждан (от дивидендов, процентов по вкладам, по операциям с ценными бумагами, цифровыми правами, по договорам страхования) будут облагаться по шкале от 13 до 22% (сейчас по такой шкале облагаются только трудовые доходы. – «Ведомости»), пояснил Силуанов. Таким образом, ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от способа и источника его получения, добавил Силуанов. По словам министра, это соответствует принципу справедливости, согласно которому и вводилась прогрессивная шкала налогов на доходы физических лиц. При этом выплаты денежного довольствия участникам специальной военной операции и северные надбавки будут иметь прежние ставки НДФЛ – 13 и 15%. Кроме того, будет сохранен не облагаемый налогом порог вкладов в 1 млн руб. Унификация прогрессивной шкалы ставок налогов на доходы физических лиц коснется не более 6% граждан, отметил министр финансов.