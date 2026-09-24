Силуанов: дефицит федерального бюджета на 2027 год составит 2,2% ВВП
Дефицит федерального бюджета России в 2027 г. запланирован на уровне 2,2% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства.
По словам министра, показатель дефицита в следующие три года в целом будет находиться примерно на уровне 2% ВВП.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что расходы федерального бюджета России на 2027 г. запланированы в размере 48,8 трлн руб. Отдельно Мишустин обозначил объем финансирования национальных проектов. По его словам, на их реализацию, включая технологические проекты, в 2027 г. предусмотрено около 19 трлн руб.
24 сентября Минфин России внес на рассмотрение в правительство РФ пакет законопроектов, включающий законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку, а также законопроект о внесении отдельных изменений в Налоговый кодекс РФ для повышения устойчивости бюджетной системы. По данным Минфина, бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников спецоперации и их семей и обеспечение технологического лидерства.
23 сентября отдельные члены Совета директоров Банка России заявили, что при сохранении высокой траектории расходов во втором полугодии структурный первичный дефицит может превзойти предусмотренные в прогнозе 2% ВВП. Исполнение расходов федерального бюджета с начала года шло по высокой траектории, которая превысила прошлогодние результаты. Более точную оценку бюджетного импульса можно будет дать после обновления бюджетных проектировок в ближайшие месяцы. Июльский прогноз исходил из постепенного сокращения структурного первичного дефицита с 2% ВВП в 2026 г. до нулевого уровня в 2029 г.