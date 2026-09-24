Мишустин: расходы бюджета России на 2027 год запланированы в 48,8 трлн рублей
Расходы федерального бюджета России на 2027 г. запланированы в размере 48,8 трлн руб. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Отдельно Мишустин обозначил объем финансирования национальных проектов. По его словам, на их реализацию, включая технологические проекты, в 2027 г. предусмотрено около 19 трлн руб.
24 сентября Минфин России внес на рассмотрение в правительство РФ пакет законопроектов, включающий законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку, а также законопроект о внесении отдельных изменений в Налоговый кодекс РФ для повышения устойчивости бюджетной системы. По данным Минфина, бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников спецоперации и их семей и обеспечение технологического лидерства. Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно.
В Минфине также сообщили, что проект федерального бюджета предусматривает финансирование строительства и модернизации образовательной инфраструктуры до 2030 г. На возведение новых школ планируется направить более 105 млрд руб. Эти средства позволят построить 150 школ к 2030 г. Еще более 47 млрд руб. предусмотрено на ремонт детских садов, а 25,7 млрд руб. – на строительство новых дошкольных учреждений. К концу десятилетия планируется возвести более 100 детсадов. Около 80 млрд руб. планируется направить на ремонт общежитий университетов, еще 65 млрд руб. – на ремонт общежитий техникумов.