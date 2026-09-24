Мишустин: расходы бюджета России на 2027 год запланированы в 48,8 трлн рублей

24 сентября Минфин России внес на рассмотрение в правительство РФ пакет законопроектов, включающий законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг., законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета на трехлетку, а также законопроект о внесении отдельных изменений в Налоговый кодекс РФ для повышения устойчивости бюджетной системы. По данным Минфина, бюджетная политика на ближайшие три года направлена на выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников спецоперации и их семей и обеспечение технологического лидерства. Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно.