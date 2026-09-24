Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки

Минфин утвердил новые параметры семейной ипотекиОни заработают для новых договоров с 1 октября
Минфин утвердил изменения в программу «Семейная ипотека» – это самый масштабный пересмотр условий с момента появления программы в 2018 г. Ключевые изменения – дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья, говорится в сообщении ведомства. Они будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Изменения начнут действовать на новые договоры, выданные с 1 октября.
На всей территории России (за исключением четырех столичных регионов) будут действовать следующие условия:
2% годовых, 10 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора;
4% годовых, 10 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора;
6% годовых, 10 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.
8% годовых, 8 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора;
10% годовых, 6 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет на момент заключения договора.
Для столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области) будут действовать следующие условия:
4% годовых, 18 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора.
6% годовых, 18 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора;
8% годовых, 18 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора;
10% годовых, 15 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет на момент заключения договора;
12% годовых, 12 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с одним ребенком, не достигшим 7 лет на момент заключения договора.
Обновленные условия сделают семейную ипотеку более адресной и демографически ориентированной программой, уверены в Минфине.
В рамках программы семейной ипотеки ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи.
Кроме того, вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет.
Программа семейной ипотеки продлена до 31 декабря 2030 г. С момента запуска программы банки выдали льготных кредитов на сумму около 11 трлн руб., более 2 млн семей улучшили свои жилищные условия.
В июле 2024 г. правительство впервые изменило условия по программе, сократив категории семей, которым она положена. Сейчас получить кредит по ставке 6% с первоначальным взносом минимум 20% могут семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет. Под новые условия подпадают также семьи с двумя несовершеннолетними детьми из городов с населением до 50 000 человек, из регионов с малым объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития, а также семьи, где есть ребенок-инвалид.
Максимальный размер кредита по семейной программе – 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в остальных регионах – 6 млн руб. Семейной ипотекой можно воспользоваться повторно, если предыдущая оформлена до 23 декабря 2023 г. После этой даты получить льготный кредит возможно, если предыдущий полностью погашен, а в семье родился еще один ребенок. Также при рождении ребенка можно рефинансировать ранее взятую ипотеку. Те же условия действуют для жителей Дальнего Востока, у которых раньше ставка была 5%.
С 1 апреля 2025 г. семейную программу расширили на вторичное жилье, но только в тех городах, где ведется строительство не более двух новых домов. Квартиры должны находиться в многоквартирных и не признанных аварийными домах не старше 20 лет. Также сделка не должна быть оформлена со взаимозависимыми лицами. Получить льготный кредит по новым условиям на вторичное жилье могут семьи, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, но только один раз.
С 1 февраля 2026 г. получить семейную ипотеку можно только один раз на семью – раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. Также новые правила исключают так называемую донорскую схему, когда кредит под 6% оформлялся для формально подходящего под условия человека за счет созаемщика-донора – родителя, опекуна или любого другого родственника ребенка, родившегося с начала 2018 г. и в последующие годы.
Компенсацию льготных ставок банкам по госпрограммам в начале 2026 г. сократили на 0,5 п. п. Правительство компенсирует банкам разницу между ключевой ставкой, увеличенной на размер возмещения, и льготной, по которой выдаются кредиты. В этом году размер возмещения составит 2 п. п. по кредитам на новостройки и 2,5 п. п. по кредитам на индивидуальное жилищное строительство.