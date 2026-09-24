Минфин утвердил новые параметры семейной ипотеки

В июле 2024 г. правительство впервые изменило условия по программе, сократив категории семей, которым она положена. Сейчас получить кредит по ставке 6% с первоначальным взносом минимум 20% могут семьи хотя бы с одним ребенком до шести лет. Под новые условия подпадают также семьи с двумя несовершеннолетними детьми из городов с населением до 50 000 человек, из регионов с малым объемом строительства или из регионов с индивидуальными программами развития, а также семьи, где есть ребенок-инвалид.