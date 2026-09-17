Кабмин дополнительно направит 157 млрд рублей на ипотечные программы
На реализацию ипотечных программ правительство РФ дополнительно направит 157 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, ипотечные программы с государственной поддержкой доказали свою востребованность среди граждан, которые используют заемные средства для улучшения жилищных условий.
Из общей суммы почти 66 млрд руб. будет направлено на реализацию программы семейной ипотеки. Воспользоваться ею для покупки квартиры или дома могут семьи с детьми. Мишустин напомнил, что по поручению президента РФ программа семейной ипотеки продлена до 2030 г.