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Главная / Экономика /

Кабмин дополнительно направит 157 млрд рублей на ипотечные программы

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На реализацию ипотечных программ правительство РФ дополнительно направит 157 млрд руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, ипотечные программы с государственной поддержкой доказали свою востребованность среди граждан, которые используют заемные средства для улучшения жилищных условий.

Из общей суммы почти 66 млрд руб. будет направлено на реализацию программы семейной ипотеки. Воспользоваться ею для покупки квартиры или дома могут семьи с детьми. Мишустин напомнил, что по поручению президента РФ программа семейной ипотеки продлена до 2030 г.

17 сентября стало известно, что ВТБ за январь – август 2026 г. провел более 22 000 сделок по рыночной ипотеке на сумму свыше 80 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. число сделок выросло в пять раз.

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