Кабмин дополнительно направит 157 млрд рублей на ипотечные программы

Из общей суммы почти 66 млрд руб. будет направлено на реализацию программы семейной ипотеки. Воспользоваться ею для покупки квартиры или дома могут семьи с детьми. Мишустин напомнил, что по поручению президента РФ программа семейной ипотеки продлена до 2030 г.