ВТБ: выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз

2 сентября замруководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов заявил, что по итогам 2026 г. выдачи рыночной ипотеки в России приблизятся к 2,4 трлн руб., что в 2,5 раза превысит объем 2025 г. В то же время продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025 г. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн руб. Сумма в два раза превышает результат за первое полугодие и в 2,3 раза – за второе полугодие 2025 г. Стоимость рыночных ипотечных программ у российских кредитных организаций на конец июля составила в среднем 19,4% годовых (-1 п. п. с начала января).