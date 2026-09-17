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Главная / Финансы /

ВТБ: выдачи рыночной ипотеки выросли в пять раз

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ВТБ за январь-август 2026 г. провел более 22 000 сделок по рыночной ипотеке на сумму свыше 80 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. число сделок выросло в пять раз, сообщили в банке.

Основной спрос приходится на вторичное жилье – около 85% сделок по рыночным программам. При этом заемщики все чаще рассматривают введенные в эксплуатацию объекты от застройщиков. На них приходится 6% сделок, однако этот сегмент демонстрирует самые высокие темпы роста.

В частности, количество сделок с новостройками на рыночных условиях за год увеличилось в 6,4 раза, тогда как на вторичном рынке – в 4,9 раза. Таким образом, темпы роста спроса на новостройки в структуре рыночной ипотеки примерно на треть выше.

«Ожидаем, что в следующем году тренд на восстановление доли рыночных программ продолжится», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В ВТБ также ожидают сохранения устойчивого спроса на рыночную ипотеку. По оценке банка, общий объем выдач таких кредитов в России по итогам 2026 г. приблизится к 2,4 трлн руб. Это в 2,5 раза больше объема выдач 2025 г. и на 17% выше показателя по государственным ипотечным программам.

2 сентября замруководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов заявил, что по итогам 2026 г. выдачи рыночной ипотеки в России приблизятся к 2,4 трлн руб., что в 2,5 раза превысит объем 2025 г. В то же время продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025 г. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн руб. Сумма в два раза превышает результат за первое полугодие и в 2,3 раза – за второе полугодие 2025 г. Стоимость рыночных ипотечных программ у российских кредитных организаций на конец июля составила в среднем 19,4% годовых (-1 п. п. с начала января).

В середине июня сообщалось, что продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета – по 7 млрд руб. каждая. Банк прогнозирует, что во втором полугодии баланс сегментов окончательно восстановится и по рынку в целом.

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