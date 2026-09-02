ВТБ прогнозирует рост рыночной ипотеки в 2,5 раза
В то же время продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025 г. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн руб. Сумма в два раза превышает результат за первое полугодие и в 2,3 раза – за второе полугодие 2025 г.
Банковские ставки по кредитам заметно уменьшились. Стоимость рыночных ипотечных программ у российских кредитных организаций на конец июля составила в среднем 19,4% годовых (-1 п. п. с начала января). На этом фоне заемщики, откладывавшие покупку жилья, возвращаются к сделкам.
«В 2026 г. мы прогнозируем увеличение ипотечного сегмента на 16%. Рынок перестраивается, а не просто компенсирует снижение: во втором полугодии рыночные выдачи уже составляют половину всех сделок. Эта динамика остается устойчивой даже при возможной корректировке параметров семейной ипотеки», – подчеркнул Роман Шаехов.
По данным ЦБ РФ, совокупная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам в июле 2026 г. увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выдача новых ипотечных кредитов сократилась. В июле банки предоставили 85 500 рублевых ипотечных кредитов – на 10,3% меньше, чем годом раньше. В денежном выражении объем выдачи снизился на 2,1% и составил 363,4 млрд руб.