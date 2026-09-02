ВТБ прогнозирует рост рыночной ипотеки в 2,5 раза

В то же время продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025 г. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн руб. Сумма в два раза превышает результат за первое полугодие и в 2,3 раза – за второе полугодие 2025 г.