Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ROSN319,1+0,74%CNY Бирж.00%IMOEX2 187,33+0,39%RTSI794,27-0,05%RGBI113,84-0,02%RGBITR773,28+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

ВТБ прогнозирует рост рыночной ипотеки в 2,5 раза

Наталья Захарова

По итогам 2026 г. выдачи рыночной ипотеки в России приблизятся к 2,4 трлн руб., что в 2,5 раза превысит объем 2025 г. Такой прогноз озвучил замруководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов в ходе ВЭФ-2026.

В то же время продажи госпрограмм на фоне повышения их социальной направленности покажут снижение – около 2,8 трлн против почти 3,5 трлн в 2025 г. Во втором полугодии ВТБ прогнозирует выдачи рыночной ипотеки на уровне 1,6 трлн руб. Сумма в два раза превышает результат за первое полугодие и в 2,3 раза – за второе полугодие 2025 г.

Банковские ставки по кредитам заметно уменьшились. Стоимость рыночных ипотечных программ у российских кредитных организаций на конец июля составила в среднем 19,4% годовых (-1 п. п. с начала января). На этом фоне заемщики, откладывавшие покупку жилья, возвращаются к сделкам.

«В 2026 г. мы прогнозируем увеличение ипотечного сегмента на 16%. Рынок перестраивается, а не просто компенсирует снижение: во втором полугодии рыночные выдачи уже составляют половину всех сделок. Эта динамика остается устойчивой даже при возможной корректировке параметров семейной ипотеки», – подчеркнул Роман Шаехов.

Цены на российские новостройки продолжают расти

Недвижимость / Жилая недвижимость

31 августа «Ведомости» со ссылкой на данные «Циан» писали, что средняя цена квартир в новостройках городов-миллионников на конец августа составила 210 400 руб. за 1 кв. м. Это на 11% больше, чем было год назад.

По данным ЦБ РФ, совокупная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам в июле 2026 г. увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом выдача новых ипотечных кредитов сократилась. В июле банки предоставили 85 500 рублевых ипотечных кредитов – на 10,3% меньше, чем годом раньше. В денежном выражении объем выдачи снизился на 2,1% и составил 363,4 млрд руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте