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Главная / Финансы /

Задолженность россиян по ипотеке выросла почти на 11%

Елена Вострикова

Совокупная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам в июле 2026 г. увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования Банка России.

«Совокупная задолженность населения по ИЖК (с учетом приобретенных прав требования (ППТ) и секьюритизированной части портфеля) на 01.08.2026 составила 24,7 трлн руб.», – поясняется в материалах регулятора.

При этом выдача новых ипотечных кредитов сократилась. В июле банки предоставили 85 500 рублевых ипотечных кредитов – на 10,3% меньше, чем годом раньше. В денежном выражении объем выдачи снизился на 2,1% и составил 363,4 млрд руб. В ЦБ отметили, что этот показатель сопоставим со средними значениями с начала года.

В июне СМИ сообщали, что правительство рассматривает возможность ограничить срок действия льготной ставки 6% по семейной ипотеке 15 годами. После этого ставка могла бы рассчитываться по формуле «ключевая ставка + 2 п. п.» для кредитов на покупку жилья и «ключевая ставка + 2,5 п. п.» для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Но 29 июня Минфин заявил, что действующие условия программы семейной ипотеки будут сохранены до 1 октября.

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