Задолженность россиян по ипотеке выросла почти на 11%

При этом выдача новых ипотечных кредитов сократилась. В июле банки предоставили 85 500 рублевых ипотечных кредитов – на 10,3% меньше, чем годом раньше. В денежном выражении объем выдачи снизился на 2,1% и составил 363,4 млрд руб. В ЦБ отметили, что этот показатель сопоставим со средними значениями с начала года.