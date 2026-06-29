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Власти не будут менять условия семейной ипотеки до 1 октября

При этом правительство продолжит обсуждать изменения программы
Ведомости

Правительство сохранит нынешние условия по семейной ипотеке до 1 октября. Об этом объявили в Минфине.

«Решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 г. До этой даты все условия по программе «Семейная ипотека» сохраняются без изменений», – говорится в сообщении.

Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что 1 июля изменений по этой льготной программе не будет. Он уточнил, что власти продолжают работать над обновлением правил программы по поручению президента.

24 июня «Известия» сообщили, что правительство может ограничить срок действия льготной ставки в 6% по семейной ипотеке 15 годами. По истечении этого срока платеж для россиян «резко вырастет», писало издание. Согласно документу, ставка для заемщиков будет рассчитана по следующим формулам: «ключевая + 2%» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5%» для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС).

Сейчас власти возмещают банкам недополученные доходы по таким кредитам из бюджета. К уровню ключевой ставки власти выплачивают компенсацию в дополнительные 3,5%. Например, сейчас это около 17,75%, где 6% платит сам заемщик.

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