В РФ могут ограничить срок льготной ставки по семейной ипотеке до 15 лет
Власти ограничат срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект правил.
По действующим правилам банки выдают семейную ипотеку под 6% годовых, а власти возмещают кредитным организациям недополученные доходы по таким кредитам из бюджета. К уровню ключевой ставки власти выплачивают компенсацию в дополнительные 3,5%. Сейчас это около 17,75%, где 6% платит сам заемщик.
Проектом предлагается ограничить льготу в 6% для заемщиков 15 годами. По истечении срока платеж для россиян «резко вырастет», отмечает издание. Согласно документу, ставка для заемщиков будет рассчитана по следующим формулам: «ключевая + 2%» для кредитов на обычное жилье и «ключевая + 2,5%» для ссуд на индивидуальное жилое строительство (ИЖС).
Если заемщики не оформили регистрацию по месту жительства в течение 271 дня после оформления семейной ипотеки, то их ставка будет рассчитываться по формуле «ключевая + 3–3,5%», следует из материала. Новое правило может начать действовать уже с 1 июля.
В Минстрое 18 июня объявляли, что правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Инициатива обсуждалась с банками, стороны пришли к «достаточно правильному консенсусу», говорил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. 16 июня Минфин предложил уменьшить финансирование семейной ипотеки в 2026 г., чтобы перенаправить средства на другие социальные программы.