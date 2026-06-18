Минстрой анонсировал изменение правил семейной ипотеки с 1 июля

25 февраля глава правительства отмечал, что семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой на рынке жилья. По его данным, в 2025 г. на нее пришлось около 90% всех выдач льготных ипотечных кредитов. Тогда же Мишустин сообщал, что кабмин рассматривает различные варианты обновления программы.