Минстрой анонсировал изменение правил семейной ипотеки с 1 июля
Правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля 2026 г. Обновленный механизм будет ориентирован на стимулирование рождаемости. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на форуме «Движение».
По его словам, в течение последнего месяца Минстрой обсуждал параметры реформы с представителями финансово-экономического блока правительства.
«Мы пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки уже готовятся к этому», – сказал Стасишин (цитата по ТАСС).
25 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою подготовить предложения по модернизации семейной ипотеки. Речь шла о возможности дифференцировать процентную ставку в зависимости от количества детей в семье.
25 февраля глава правительства отмечал, что семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой на рынке жилья. По его данным, в 2025 г. на нее пришлось около 90% всех выдач льготных ипотечных кредитов. Тогда же Мишустин сообщал, что кабмин рассматривает различные варианты обновления программы.