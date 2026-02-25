Отчет Мишустина о работе правительства в 2025 году. Онлайн

12:27. На «Госуслугах» добавилось 36 новых комплексных решений для жизненных ситуаций. Всего на портале их уже почти семьдесят. «Теперь и для подачи документов при поступлении в колледж, при планировании и рождении ребенка, для налогового вычета и в других случаях. И это с минимальными временными затратами и без сбора массы справок», – сказал премьер.