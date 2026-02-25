Отчет Мишустина о работе правительства в 2025 году. Онлайн

Отчет Мишустина о работе правительства в 2025 году. ОнлайнПремьер подвел итоги года и ответил на вопросы депутатов Госдумы
14:28. Володин завершил сессию вопросов от фракций Мишустину. Начались выступления глав фракций.
14:20. Мишустин сообщил, что продолжится работа над совершенствованием правового регулирования в сфере искусственного интеллекта. Комиссию по развитию ИИ при президенте РФ возглавили замглавы АП Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Ведется разработка национального плана внедрения ИИ, который затронет отрасли экономики, социальную сферу и госуправление.
14:19. Правительство активно занимается развитием отрасли микроэлектроники. По словам Мишустина, на развитие электроники в ближайшие три года будет направлено около 250 млрд руб. Власти рассчитывают к 2030 г. покрыть 70% потребностей внутреннего рынка микроэлектроники и более 90% потребностей «оборонки», сообщил Мишустин.
14:11. Мишустин заявил, что сбор зерна в 2025 г. составил 142 млн т. Государственная поддержка АПК в 2026 г. предусмотрена на уровне 542 млрд руб. Отмечается рост желающих жить на селе, что требует создания соответствующих условий. «Агропром находится в надежных руках», – подчеркнул премьер.
Володин отметил, что СССР завозил зерно и не мог решить проблему обеспечения продовольствием своих граждан. Россия теперь экспортирует зерно.
14:00. Мишустин заявил, что в России нет дефицита жизненно важных лекарственных препаратов. Российские ученые добились значительных успехов в создании новых лекарств. Он подчеркнул, что власти смогут обеспечить граждан всеми необходимыми лекарствами и медпомощью даже в случае полной остановки поставок из недружественных стран.
«Справимся. Мы сможем обеспечить наших граждан всем необходимым», – подчеркнул он.
Ведутся испытания медицинских препаратов, не имеющих мировых аналогов: российские ученые разработали вакцины от разных видов рака, их планируется включить в программу ОМС. Уникальные российские препараты от аллергии и некоторых видов рака будут выведены на рынок в 2027 г.
13:59. Мишустин, говоря о переходе на новую модель высшего образования, заявил, что пора заканчивать с четырехлетними «недоинженерами».
«Я поддерживаю абсолютно это направление», – сказал он. Пилот по переходу вузов на новую модель обучения планируется завершить в 2030 г. По программе новой модели высшего образования в данный момент обучается 33 500 студентов.
13:57. Мишустин заявил, что принятый в 2025 г. закон о платформенной экономике был направлен на защиту интересов потребителей и бизнеса в этой сфере. Правительство активно разрабатывает подзаконные акты для его имплементации.
Он также подчеркнул, что платформенная экономика не ограничивается маркетплейсами: в стране быстро развиваются также медицинские и логистические платформы.
13:53. Мишустин рассказал, что вечером 24 февраля состоялось многочасовое совещание у президента по экономическим вопросам с участием правительства и ЦБ. Обсуждались подходы к бюджетной политике и финансированию дефицита бюджета. Мишустин подчеркнул, что эмиссия для покрытия дефицита несет риск роста инфляции, с которым власти боролись весь год.
13:51. Мишустин заявил, что количество врачей в России в последние годы растет.
«У нас в последние годы количество врачей выросло. У нас примерно на 12 500 больше врачей стало в 2024–2025 гг. В 2025 г. ...это примерно плюс 7500 – фельдшеры, медсестры, плюс 7500 человек», – сказал Мишустин.
13:43. Мишустин заявил, что совместные меры ЦБ и правительства привели к замедлению инфляции, которая представляла серьезную угрозу. Снижение инфляции необходимо для того, чтобы сделать кредитные ресурсы более доступными для российской промышленности. На фоне замедления правительству предстоит продумать механизмы обеспечения экономики необходимыми финансовыми ресурсами.
«Те меры, которые мы вместе проводили, на сегодня привели к самому важному: к тому, что инфляция не стала расти. Это была серьезная угроза», – сказал Мишустин
13:36. Мишустин подчеркнул, что наведение порядка в сфере миграции – важнейшее направление работы правительства. Примерно 840 000 мигрантов находятся в России незаконно и внесены реестр контролируемых лиц. В 2025 г. из России выдворено 72 000 нелегальных мигрантов. 9,5 млн иностранцев уже сдали биометрические данные.
«Также развиваем такой механизм – целевой оргнабор иностранных работников. Он будет проводиться желательно за рубежом в основном, в стране проживания иностранного работника», – сказал Мишустин.
13:34. Мишустин заявил, что правительство поддерживает идею введения механизма постоплаты парковок. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до конца текущего года.
Отвечая, Мишустин поздравил задавшего вопрос вице-спикера Владислава Даванкова («Новые люди») с днем рождения.
13:30. Мишустин заявил, что семейная ипотека является самой популярной льготной программой, ее доля на рынке в 2025 г. достигла 90%. Правительство прорабатывает различные варианты обновления программы, включая возможность введения дифференцированных ставок в зависимости от числа детей.
13:29. Мишустин поддержал идею проанализировать объем домашних заданий в школах и при необходимости скорректировать его. При этом он отметил, что и среди учителей, и среди родителей мнения о нагрузке на школьников разнятся: одни считают детей перегруженными, другие – нет. Правительство стремится создавать условия с учетом разных позиций.
13:22. Далее Мишустин перешел к вопросу о финансовом положении «Почты России». Премьер сообщил, что для решения этой проблемы создается совместная рабочая группа. Поддержка компании ведется по двум направлениям: решение накопившихся проблем и прямая финансовая поддержка – власти выделят 5 млрд руб. на модернизацию отделений. Также ведется системная работа для повышения конкурентоспособности «Почты России».
13:19. Отвечая на вопрос о тарифах ЖКХ, Мишустин заявил, что качество коммунальных услуг является острой и сложной темой, так как проблемы в ЖКХ накапливались десятилетиями. Он отметил высокий износ инфраструктуры: объекты остро нуждаются в обновлении. Размер совокупной платы за коммунальные услуги при этом не должен превышать 22% от совокупного дохода семьи.
Премьер подчеркнул, что некоторые субъекты России свои полномочия по регулированию тарифов ЖКХ не всегда использовали качественно. «Мы на сегодняшний день хотим дать возможность самостоятельно устанавливать предельные тарифы при двухразовом неисполнении регионом предписаний ФАС. И дисквалифицировать руководителей региональных органов регулирования», – сказал Мишустин. Эти предложения содержатся во внесенном в Госдуму законопроекте.
«Объекты ЖКХ имеют очень высокий уровень износа сегодня. Требуется комплексная их модернизация. На обновление инфраструктуры мы сформировали инструменты с привлечением бюджетного финансирования серьезного», – сказал Мишустин.
13:13. Володин заявил, что ситуация с ростом тарифов в регионах «пошла не туда», правительство должно взять ее под особый контроль. Еще одна важная тема – «Почта России».
13:09. Выступает Володин. Он анонсировал скорый переход к вопросам. Спикер напомнил, что было очень много обращений от граждан – около 12 000. Часть из них переданы в правительство.
13:06. «Уверен, что совместными усилиями, сплотившись и сохраняя единство, мы выполним все задачи, поставленные Владимиром Владимировичем Путиным», – сказал премьер. Мишустин завершил отчет под аплодисменты зала.
13:05. Мишустин подчеркнул, что единство – основа достижений и побед, опора для совместной работы власти всех уровней. Он напомнил, что президент поставил шесть задач перед правительством:
Сбережение народа: повышение благополучия семей с детьми и всех поколений через совершенствование мер поддержки.
Экономический рост: достижение темпов роста не ниже мировых через создание рабочих мест и выпуск конкурентоспособных товаров.
Структура внешней торговли: переориентация на экспорт высокотехнологичной продукции, укрепление экономики предложения.
Деловая среда: формирование прозрачных и конкурентных условий для бизнеса.
Производительность труда: рост за счет внедрения передовых технологий и цифровизации.
Технологическое обновление: создание и внедрение инноваций в ключевых отраслях как главный фактор развития.
13:02. Ветераны боевых действий имеют право на внеочередное получение любой медпомощи, санаторно-курортного лечения и изделий. В 12 центрах Социального фонда доступна комплексная реабилитация с компенсацией проезда и персональным сопровождением.
За участниками СВО и добровольцами сохранены рабочие места на весь период службы. Им предоставлена возможность открыть свое дело через соцконтракт. Тысячи участников СВО и членов их семей прошли обучение новым профессиям и повысили квалификацию.
13:01. Правительство обеспечивает нужды армии в зоне СВО: поставки отдельных востребованных образцов выросли на десятки процентов. «Особую благодарность хочу выразить всем предприятиям, людям, которые делают эту продукцию, работая на победу», – сказал Мишустин.
12:59. Для обеспечения экономики кадрами расширяется сеть научных и образовательных центров под запросы ключевых отраслей, включая сельское хозяйство.
Объем продукции АПК увеличился почти на 5%, урожай зерновых вошел в топ-5 за 20 лет, установлены рекорды по масличным, бобовым и молоку. Обеспеченность отечественными семенами базовых культур достигла 70%. В прошлом году в госреестр внесено 47 новых сортов и гибридов растений российской селекции.
На этом моменте Мишустин поздравил Оксану Лут с днем рождения. «Так держать!» – сказал он.
12:56. Для малых технологических компаний действует около 20 специальных мер поддержки: гранты, льготные кредиты, ускоренное патентование. В результате за прошедший год число таких компаний выросло в 1,5 раза и достигло 6500.
12:53. Для поддержки промышленности запущены новые проекты через Кластерную инвестплатформу: более 20 проектов на сумму свыше 800 млрд руб. Ведется активное импортозамещение промышленного ПО. За 4 года выделено 22 млрд руб. грантов на 50 проектов.15 проектов направлены на создание «тяжелого» софта.
«Отечественные решения постепенно становятся основой цифровизации предприятий», – сказал Мишустин.
12:51. В станкостроении число роботов выросло более чем в полтора раза. Доля российских станков и инструментов составила треть от их общего количества.
12:50. В авиастроении ведется работа по восстановлению компетенций и импортозамещению. Завершена сертификация среднемагистрального лайнера Ту-214, запущено его производство. В разработке находятся ключевые проекты: МС-21, обновленный «Суперджет», региональный Ил-114. Легкий многоцелевой самолет «Байкал» с отечественным двигателем совершил первый полет.
12:48. В условиях санкций промышленное производство выросло на 1,3%. Основным драйвером стали обрабатывающие отрасли, прибавившие 3,6%. Это выше прогнозов. Лидеры роста: фармацевтика (+15,5% выпуска лекарств) и производство медицинских изделий (+10%).
12:46. Развивается проект «Профессионалитет»: 350 000 выпускников уже обучены при участии будущих работодателей.
12:41. Одним из самых востребованных инструментов стала фабрика проектного финансирования, которую ведет ВЭБ.РФ. По итогам прошлого года в нее включены пять проектов общей стоимостью более 2 трлн руб. Благодаря мерам поддержки малого и среднего бизнеса в прошлом году число субъектов МСП выросло почти на 4% и превысило 6 840 000. «Это самое большое значение за весь период формирования реестра таких предприятий», – сказал Мишустин.
12:40. В прошлом году подписаны соглашения о свободной торговле с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией. Пятая часть всего российского внешнеторгового оборота идет на преференциальных условиях. Сняты более 40 барьеров для российского экспорта. Экономический эффект от этого оценивается почти в 130 млрд руб.
12:38. Запущен третий этап модернизации Восточного полигона (БАМ и Транссиб). Совокупная мощность морских портов страны увеличена на 25 млн т за год. На Балтийском заводе заложен седьмой атомный ледокол проекта 22220, получивший имя «Сталинград». На верфи «Звезда» (Приморский край) построен первый в России танкер-газовоз ледового класса — «Алексей Косыгин».
12:37. Введены в строй и продлены ключевые участки федеральных трасс: М-12 «Восток» доведена до Екатеринбурга. Завершены крупные инфраструктурные проекты: обход Хасавюрта, восточный объезд Новосибирска, южная часть кольца Сургута с мостом через Обь. В новых регионах проложены трассы к Азовскому морю и Керчи, а общая протяженность восстановленных там дорог превысила 2500 км.
12:34. Оказывается адресная помощь жителям и бизнесу в приграничных Курской, Белгородской и Брянской областях для сохранения производств и рабочих мест. В Донецкой и Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях продолжается восстановление дорог, связи, жилья и электросетей. Проведены работы на тысячах объектов, включая модернизацию медицинских учреждений: сосудистый центр в Донецке, поликлиники в Луганске.
12.33. В Крыму и Севастополе построены новые социальные объекты, укреплено побережье, отремонтированы дороги, что повысило туристическую привлекательность региона. Для развития туризма продлена нулевая ставка НДС для отелей, что стимулировало рост их числа по всей стране.
На Северном Кавказе построены новые туристические объекты: гостиницы, подъемники.
12:31. Бизнес активно инвестирует в Дальний Восток. Вложено более триллиона рублей. «А это – десятки тысяч рабочих мест, в том числе в химической, авиационной, энергетической и транспортной отраслях», – сказал он.
12:30. Больше половины регионов воспользовались и возможностью списать две трети задолженности по бюджетным кредитам.
12:28. «Для большинства семей самый насущный вопрос – это жилье», – сказал Мишустин. В прошлом году введено 108 млн новых квадратных метров. За год жилищными кредитами воспользовалось свыше 960 000 граждан. «В основном – Семейной ипотекой. Востребована Дальневосточная и Арктическая», отметил он. Почти 100 000 человек переехали из ветхих и аварийных квартир в современные.
12:27. На «Госуслугах» добавилось 36 новых комплексных решений для жизненных ситуаций. Всего на портале их уже почти семьдесят. «Теперь и для подачи документов при поступлении в колледж, при планировании и рождении ребенка, для налогового вычета и в других случаях. И это с минимальными временными затратами и без сбора массы справок», – сказал премьер.
12:25. 1,5 млн пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями обеспечены устройствами дистанционного мониторинга здоровья.
12:24. Свыше 3000 объектов первичного звена здравоохранения были построены или отремонтированы. В учреждения «первички» за прошлый год поступили десятки тысяч единиц оборудования.
12:22. Почти 13 млн человек пользуются Пушкинской картой. За пять лет приобретено свыше 100 млн билетов. Увеличиваются и сборы кинотеатров. В прошлом году они превысили 50 млрд руб.
12:21. Уровень безработицы в России – 2,2%, ситуация на рынке труда стабильная.
12:19. В 2025 г. МРОТ подняли более чем на 16,5%. «С текущего года он прибавил еще пятую часть и достиг двадцати семи тысяч рублей. Что затронуло свыше четырех с половиной миллионов человек», – сказал Мишустин.
12:15. «В ключевых национальных проектах предусмотрели меры, направленные на улучшение качества жизни родителей с детьми и повышение рождаемости», – сказал Мишустин. Правительство помогает семьям с низкими доходами, вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей. Индексируется материнский капитал и социальные пособия. Вырос размер пособий по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей, научных организаций. В страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет.
«Кстати, пенсию по новому порядку пересчитали и увеличили для 400 000 мам», – сказал Мишустин. Зал аплодирует.
В июне начнется прием заявлений на ежегодную выплату семьям с двумя и более детьми. Этой мерой поддержки, по его словам, смогут воспользоваться более 4 млн семей.
12:14. Премьер говорил, что, несмотря на сложнейшую ситуацию, положительная динамика в экономике сохранилась. ВВП в прошлом году увеличился на 1%. За три года его рост превысил 10%. «И это при усилении непростых внешних вызовов, о которых вы хорошо знаете», – сказал Мишустин.
12:13. Мишустин пообещал рассказать, чего удалось добиться за 2025 г., а также о планах на 2026 г. «Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность вам, уважаемые депутаты. За ту поддержку, которую вы оказывали действиям правительства по развитию нашей страны. И за конструктивную критику», – начал премьер.
12:12. Володин дал слово Мишустину.
12:06. Володин подчеркнул, что подготовка к отчету велась более месяца. Госдума принимала обращения от граждан. Всего было около 12 000 обращений. «Очень люди ждут этого разговора», – сказал спикер.
12:00. Мишустин прибыл в зал заседаний. Выступает Володин. Он подчеркнул, что отчет проходит в феврале. «Правительство отнеслось к своим обязанностям ответственно. используя современные технологии, постаралось сделать все, чтобы отчет состоялся раньше», – отметил Володин. Ранние сроки позволят сделать отчеты более актуальными.
Премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 25 февраля, выступит в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства за 2025 г. Трансляция начнется в 12:00 мск на канале «Россия 24» и интернет-ресурсах правительства.
На обсуждение отведено около трех часов. Однако время выступления премьера не ограничено. Каждая фракция сможет задать по три вопроса.
В рамках подготовки к отчету в правительство направили 186 письменных вопросов от всех фракций. Ответы на них депутаты получат в письменном виде
Накануне Мишустин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и провел итоговое совещание с вице-премьерами и министрами. Спикер тогда отмечал, что депутаты и министры могут обсуждать любые вопросы, «даже сложные, острые темы в нашей повестке».
Среди наиболее актуальных тем, которые волнуют граждан и будут подняты депутатами, Володин назвал состояние ЖКХ и рост тарифов, поддержку семей с детьми и вопросы миграции.