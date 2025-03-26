Мишустин отчитался о работе нового правительства в прошлом году

В объявленный президентом Год семьи правительство усилило помощь родителям, которые воспитывают детей, отметил Мишустин. Например, действовало единое пособие для малообеспеченных семей (теперь от рождения до 18 лет), был увеличен максимальный размер выплаты по беременности и родам до 800 000 руб., а также продлен срок, когда родители могут получать пособие по уходу за ребенком (даже при досрочном возвращении к работе). С июня 2026 г. работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, смогут оформлять ежегодную выплату, напомнил Мишустин. Она составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ, добавил глава правительства, уточнив, что закон уже подписан президентом. Продолжая тему социальной сферы, Мишустин также напомнил, что возобновлена индексация страховых пенсий более чем для 7,5 млн работающих пенсионеров. Кроме того, страховые пенсии в прошлом году были проиндексированы дополнительно исходя из уровня инфляции – на 9,5%.