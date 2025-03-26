Мишустин отчитался о работе нового правительства в прошлом году

Мишустин отчитался о работе нового правительства в прошлом годуКабмин сфокусировался на достижении технологического суверенитета и социальных мерах
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил с отчетом правительства в Госдуме и подвел итоги не только за 2024 г., но и за все пять лет работы кабмина. В прошлом году, в год выборов, Мишустин был переназначен на должность председателя правительства – состав кабинета министров обновился. Перед новым правительством стояла задача подвести итоги старых нацпроектов и сформировать план реализации новых – они будут действовать до 2030 г. Эта работа происходила на фоне усиления санкционного давления, поэтому уклон в стратегии на ближайшие шесть лет был сделан на суверенитете – финансовом, промышленном, научном – и усилении конкурентоспособности экономики.
«Беспрецедентный масштаб антироссийских санкций еще раз показал, что для обеспечения устойчивой ситуации в экономике, социальной сфере важно обладать сильной и самодостаточной промышленностью», – указал Мишустин. Он отметил, что в мире создаются условия для формирования новых «технологических альянсов», это стало стимулом для развития реального сектора и сферы услуг в России. При взаиморасчетах все чаще используются национальные валюты, а международные транспортные коридоры не зависят от «внешнего контроля», напомнил премьер.
В 2024 г. российский ВВП преодолел отметку в 200 трлн руб., увеличившись с 2020 г. практически вдвое (107,3 трлн руб.), подчеркнул Мишустин: «Локомотивом роста стал внутренний спрос – как инвестиционный, так и потребительский» – вложения в основной капитал прибавили за год почти 7,5%.
Доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть (до 36,7 трлн руб.), отметил Мишустин. «Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках специальной военной операции», – указал премьер.
По итогам 2024 г. российская промышленность прибавила 4,6%, во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5%, отметил глава правительства. Значительный вклад в этот результат внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20%, добавил он. В металлургическом комплексе рост составил примерно 8%, хорошую динамику показала химическая промышленность – темпы увеличения производства лекарственных средств и медицинских материалов достигли 18%.
По словам Мишустина, российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5% по итогам 2024 г., а его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет. За это же время объем несырьевого неэнергетического экспорта к ним прибавил 56%.
Правительство в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, подчеркнул Мишустин. Также в числе задач – повышение производительности труда и преодоление дефицита кадров. По словам премьера, эти действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям. По данным Росстата, в конце 2024 г. инфляция составила 9,52%.
Во время встреч с фракциями перед отчетом правительства депутаты задавали вопросы в том числе о росте цен, отметил Мишустин. Для борьбы с инфляцией правительство старалось поддерживать отечественных производителей продовольствия – для этого в том числе действовали льготные кредиты на посевную и уборку урожая. «По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а не уходили за рубеж», – отметил Мишустин. Если видели, что нужно дополнительно насытить рынок, – временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран, указал он. «Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения, сгладить ценовые колебания, чтобы избежать резких скачков», – подчеркнул премьер.
Одним из существенных факторов роста цен остаются наценки посредников. ФАС выявила, что в отдельных случаях маржа на товары доходит до 50%. Так было, например, с рыбной продукцией, отметил Мишустин. Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела – надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо, принимать жесткие меры, подчеркнул премьер. Он напомнил, что у регионов есть свои инструменты работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок.
Выполненные задачи
Ключевыми задачами для правительства, которые были поставлены президентом, стали народосбережение, повышение благосостояния и качества жизни людей, строительство инфраструктуры, формирование экономики предложения, создание условий для сбалансированного развития российских регионов, указал Мишустин. Говоря об итогах шестилетних нацпроектов, премьер отметил, что, например, за это время по всей стране было построено порядка 580 млн кв. м жилья, а численность занятых в секторе МСП достигла 29,5 млн человек (при плане 25 млн к 2030 г.).
В объявленный президентом Год семьи правительство усилило помощь родителям, которые воспитывают детей, отметил Мишустин. Например, действовало единое пособие для малообеспеченных семей (теперь от рождения до 18 лет), был увеличен максимальный размер выплаты по беременности и родам до 800 000 руб., а также продлен срок, когда родители могут получать пособие по уходу за ребенком (даже при досрочном возвращении к работе). С июня 2026 г. работающие родители с двумя детьми и более, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, смогут оформлять ежегодную выплату, напомнил Мишустин. Она составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ, добавил глава правительства, уточнив, что закон уже подписан президентом. Продолжая тему социальной сферы, Мишустин также напомнил, что возобновлена индексация страховых пенсий более чем для 7,5 млн работающих пенсионеров. Кроме того, страховые пенсии в прошлом году были проиндексированы дополнительно исходя из уровня инфляции – на 9,5%.
Премьер-министр отдельно остановился на мерах, которые были приняты для достижения технологического суверенитета. Например, была актуализирована Стратегия научно-технологического развития, которая ориентирована на преодоление новых вызовов. Также действуют механизмы субсидирования научных исследований и опытно-конструкторских работ, программы поддержки Фонда развития промышленности, промышленная ипотека и Единая региональная субсидия, отметил Мишустин. Также были приняты законы, которые расширили государственно-частное партнерство на промышленный сектор и космическую деятельность, что открыло доступ инвесторам к участию в масштабных наукоемких задачах.
Реагируя на внешние вызовы, Россия укрепила взаимодействие в Союзном государстве (Россия и Белоруссия), Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ), а также по линии ШОС и БРИКС, отметил Мишустин. Премьер добавил, что в прошлом году провел более сотни международных переговоров с ведущими партнерами. Результатом работы стала переориентация торговли на рынки Глобального Юга – к новым центрам роста мировой экономики. Кроме того, в прошлом году подписано более 10 международных договоров. Например, вступило в силу соглашение о свободной торговле услугами в СНГ, завершены переговоры по проекту обновленного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Китаем. Также правительство работает над снижением торговых барьеров для российских экспортеров. С 2020 г. для бизнеса было либерализовано свыше 170 ограничительных мер, отметил премьер, добавив, что эффект от этих решений оценивается в 550 млрд руб.
Говоря о поддержке российских регионов, Мишустин отметил, что в 2024 г. субъектам было направлено свыше 3,5 трлн руб. Чтобы снизить нагрузку на регионы, по поручению президента был определен механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму 1 трлн руб. В виде инфраструктурных бюджетных кредитов еще 175 млрд руб. пошли на возведение жилья, детских садов, школ, улучшение дорожной сети, указал премьер. Кроме того, правительство запустило госпрограмму для интеграции новых регионов, в рамках нее направлено свыше 360 млрд руб., а также отремонтированы тысячи километров дорог.
Новые нацпроекты
Правительство сформировало эффективную систему управления национальными проектами, которая дала возможность контролировать их в режиме онлайн, указал Мишустин. «Успешная реализация национальных проектов позволила поставить совершенно новые амбициозные ориентиры. В виде наццелей, определенных президентом», – подчеркнул он. Правительство уже утвердило Единый план по их достижению – он обеспечивает взаимосвязанность всех доступных инструментов по выполнению стоящих перед страной задач.
В прошлом году проведена масштабная работа по подготовке нацпроектов при участии парламента, экспертов и бизнеса, с учетом обратной связи от граждан, отметил Мишустин. Всего было утверждено 19 нацпроектов. Шесть из них направлены на поддержку материнства и детства, совершенствование систем здравоохранения, образования, формирование комфортной городской среды и в целом – на улучшение качества жизни людей, подчеркнул глава правительства. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Кадры», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие».
Реализация нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» будет способствовать увеличению производительности труда и устойчивому росту ВВП, который, как поручил президент, должен сопровождаться повышением благосостояния граждан и доходов предприятий, наращиванием частных инвестиций. Новым шагом для цифрового развития России станет выполнение нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», добавил Мишустин. По его словам, для формирования транспортного каркаса был создан нацпроект «Эффективная транспортная система». Для расширения внешнеэкономической деятельности и повышения привлекательности туристических поездок по России стартовали два соответствующих нацпроекта – это «Международная кооперация и экспорт» и «Туризм и гостеприимство».
Также правительство подготовило восемь крупных проектов технологического лидерства принципиально нового формата, способных обеспечить прорывные результаты в науке и промышленности, отметил Мишустин. «Их задача – закрыть потребности нашей страны по выпуску средств производства и автоматизации, предложить инновационные решения для сбережения здоровья граждан и укрепления продовольственной безопасности», – отметил он. В их числе также проекты в области беспилотных авиационных систем, космических сервисов и для наращивания транспортной мобильности, в энергетике, в сфере новых материалов и химии. Девятый проект – по развитию технологий биоэкономики – готовится к запуску, добавил премьер-министр.
Задачи на этот год
Перед правительством в 2025 г. стоят сложные задачи, в первую очередь связанные с перераспределением ресурсов, отмечает директор центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский. Сейчас, когда принято решение постепенно сокращать масштабы бюджетного импульса, перераспределять средства на нужды СВО, социальные задачи, поддержку семей, придется искать новые, часто безденежные способы достижения амбициозных целей и задач, добавил он. Главным тезисом должна стать эффективность и производительность – не сбавлять обороты, но уже не столько за счет дополнительных вливаний, сколько за счет организационной работы, улучшения качества регулирования, указывает эксперт. Кроме того, большая часть запущенных ранее механизмов продолжают действовать, нужно довести их до конца, обеспечить выход на реальные эффекты.
В этом году перед правительством обозначены ключевые направления работы в области образования и подготовки кадров – это новая модель оплаты труда педагогов, снижение бюрократической нагрузки, повышение качества подготовки специалистов, создание и реализация стратегии развития образования до 2040 г., отмечает доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. По ее мнению, в текущем году основным приоритетом станет поддержка семей с детьми, увеличение рождаемости, а также образование, так как именно эти направления будут создавать фундамент развития страны в целом.
Одним из самых больших вызовов для правительства и регионов станет реализация поручений президента по модернизации системы ЖКХ, считает Землянский. И здесь важнейшим аспектом деятельности станет качество администрирования предложенных механизмов (списания задолженности по бюджетным кредитам, запуск казначейских инфраструктурных кредитов и др.), отмечает эксперт. Кроме того, предстоит сократить межрегиональное неравенство по уровню бюджетной обеспеченности. Важно, что правительство продолжает гибко реагировать на ситуацию, говорит Землянский. Несколько месяцев назад было принято решение об особом порядке списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам для регионов, но уже обсуждается донастройка и смягчение ограничения по упрощенному списанию до 85%, отмечает он.