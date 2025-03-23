Расходы на нацпроекты и их ключевые показатели до 2030 года – в графиках

Число турпоездок за последние три года выросло на четверть – с 61 млн в 2022 г. до 78 млн поездок в 2024 г. Этот показатель оказался даже выше планируемого в 75 млн поездок. Одновременно число поездок иностранных туристов в Россию после пандемии так и не восстановилось, сократившись с 24 млн в 2019 г. до 10 млн в 2024 г. при цели нацпроекта в 25 млн поездок. Национальный проект «Жилье и городская среда» реализовывался успешнее: выросли и объемы его строительства, и число семей, которые смогли приобрести себе квартиры и дома. Так, если в 2019 г. было возведено 82 млн кв. м, то в 2024 г. показатель увеличился до 107,8 млн кв. м при цели в 90 млн кв. м.