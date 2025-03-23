Расходы на нацпроекты и их ключевые показатели до 2030 года – в графиках

Расходы на нацпроекты и их ключевые показатели до 2030 года – в графикахЗа шесть лет правительство потратит 53,44 трлн руб., треть из них выделит на «Семью»
26 марта в Госдуме состоится отчет правительства РФ за 2024 г. В ходе подготовки к нему Белый дом направил в нижнюю палату презентацию ключевых показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 г. в рамках исполнения новых нацпроектов («Ведомости» уже писали о документе, с его версией без финансовых показателей также можно ознакомиться на сайте кабмина).
Из презентации следует, что всего в ходе новой шестилетки на нацпроекты выделят 53,44 трлн руб., они будут на 76,25% профинансированы за счет федерального бюджета (40,75 трлн руб.) и на 23,75% – за счет привлечения внебюджетных средств (12,69 трлн руб.).
История нацпроектов в России
В сентябре 2005 г. президент Владимир Путин объявил о начале реализации в России приоритетных национальных проектов, с января следующего года стартовали проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», а также «Развитие агропромышленного комплекса». Они реализовывались до 2010 г., после чего были утверждены основные параметры нацпроектов «Здоровье», «Доступное жилье» и «Образование» на период с 2011 по 2013 г.
В 2012 г. Путин сразу после вступления в должность президента России подписал «майские указы», в том числе об экономической и социальной политике, здравоохранении, образовании и науке, об обеспечении граждан доступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ, а также некоторые другие. Их реализация была объявлена приоритетом в деятельности президента и кабмина.
В июне 2016 г. Путин подписал указ о создании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, упразднив советы, отвечавшие за реализацию приоритетных национальных проектов, демографическую и жилищную политику, а также повышение доступности жилья. В мае 2018 г. глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 г.», на основании которого правительство сформировало нацпроекты по 12 направлениям и подготовило план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Позднее их число на период 2019-2024 гг. увеличилось до 14:
«Демография»;
«Здравоохранение»;
«Туризм и индустрия гостеприимства»;
«Образование»;
«Малое и среднее предпринимательство»;
«Жилье и городская среда»;
«Модернизация транспортной инфраструктуры»;
«Международная кооперация и экспорт»;
«Производительность труда»;
«Цифровая экономика»;
«Наука и университеты»;
«Экология»;
«Безопасные и качественные дороги»;
«Культура».
Первоначально правительство оценивало расходы на реализацию нацпроектов в 2019–2024 гг. в 25,7 трлн руб., из них 13,1 трлн руб. планировалось выделить из федеральных средств, более 7,5 трлн руб. – из внебюджетных источников, свыше 4,9 трлн руб. – из региональных бюджетов. Премьер-министр России Михаил Мишустин в декабре 2023 г. оценил траты на нацпроекты в 2019–2023 гг. в 21 трлн руб., в 2024 г. на их исполнение было предусмотрено 3,008 трлн руб., сообщали в Минфине. По оценкам аналитиков Sherpa Group, по итогам года в нацпроекты поступило рекордных 3,3 трлн руб. федеральных средств. Следовательно, общие траты за шесть лет могли составить порядка 24,3 трлн руб. Всего за шестилетку на реализацию нацпроектов из бюджета было выделено почти 15,9 трлн руб., указывали в Sherpa Group, что на 21,4% больше, чем предполагалось изначально. Аналитики связывали это с усилением роли государства в финансировании во время и после пандемии.
Согласно паспорту нацпроекта «Демография», ожидаемая продолжительность здоровой жизни к 2024 г. должна была достичь 67 лет, а суммарная рождаемость – 1,7 ребенка у женщины. По итогам шестилетки продолжительность здоровой жизни выросла с 60,3 до 61,7 лет. Суммарный коэффициент рождаемости при этом неуклонно снижался – с 1,48 до 1,4.
Число турпоездок за последние три года выросло на четверть – с 61 млн в 2022 г. до 78 млн поездок в 2024 г. Этот показатель оказался даже выше планируемого в 75 млн поездок. Одновременно число поездок иностранных туристов в Россию после пандемии так и не восстановилось, сократившись с 24 млн в 2019 г. до 10 млн в 2024 г. при цели нацпроекта в 25 млн поездок. Национальный проект «Жилье и городская среда» реализовывался успешнее: выросли и объемы его строительства, и число семей, которые смогли приобрести себе квартиры и дома. Так, если в 2019 г. было возведено 82 млн кв. м, то в 2024 г. показатель увеличился до 107,8 млн кв. м при цели в 90 млн кв. м.
Нацпроекты 2025–2030 и финансирование
Правительство завершило работу над подготовкой портфеля нацпроектов на новую шестилетку в августе прошлого года. Первые наработки появились в конце 2023 г., говорил Мишустин, а после послания Путина Федеральному собранию в феврале 2024 г. и майского указа о национальных целях развития «началось наполнение будущих документов конкретными направлениями деятельности».
Изначально в презентации были перечислены 19 нацпроектов, восемь из них вынесены в отдельную категорию нацпроектов «по обеспечению технологического лидерства». Но 4 марта Мишустин провел стратегическую сессию о новом национальном проекте «Технологическое обеспечение биоэкономики», а 13 марта Комиссия по научно-технологическому развитию (НТР) одобрила паспорт этого нацпроекта. Теперь он также включен в перечень нацпроектов на сайте правительства.
Проект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» в презентации значится под грифом «для служебного пользования», какие-либо показатели по нему не приводятся (в перечне проектов на сайте правительства он также отсутствует). По всем остальным нацпроектам в документе перечисляются их цели, проводимые в их рамках федеральные проекты, ответственные ведомства и курирующий их вице-премьер, ключевые мероприятия и основные показатели к 2030 г., а также финансирование.
Важнейшими нацпроектами Мишустин в августе называл проекты «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь и дети». В сумме на реализацию этих четырех проектов в 2025–2030 гг. планируют потратить 34,46 трлн руб. – 63,8% от всех затрат на нацпроекты за этот период. 92,3% (31,82 трлн руб.) их финансирования будет обеспечено за счет средств федерального бюджета, а остальные 2,64 трлн руб. будут привлечены за счет внебюджетных средств.
На проекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни» будет выделено 17,89 трлн руб. и 10,85 трлн руб. – 33% и 20% от всех затрат соответственно. Третьим же по объему финансирования станет нацпроект «Эффективная транспортная система» (7,85 трлн руб., 15% от затрат). Этот проект на 87% (6,83 трлн руб.) будет профинансирован за счет внебюджетных средств. Наибольшее число нацпроектов (по четыре) курируют первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова.
Показатели нацпроектов
Самый «дорогой» нацпроект «Семья» (федеральные проекты «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры») направлен на увеличение числа семей с детьми в России и укрепление семейных ценностей. Их финансирование каждый год будет увеличиваться и составит нарастающим итогом 17,89 трлн руб. Помимо предоставления семейной ипотеки, ежегодной семейной выплаты и единого пособия нуждающимся в рамках нацпроекта также будут разработаны региональные меры поддержки многодетных семей, созданы ежегодно около 1000 групп продленного дня для школьников 1–4-х классов, оснащены образовательные пространства не менее 2200 детсадов, а также проведены 485 000 циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). К ключевым показателям «Семьи» отнесены увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 1,4 в 2024 г. до 1,593 в 2030 г., снижение до 12% уровня бедности среди многодетных и др.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» (в него входят 12 федеральных проектов – наибольшее число из всех нацпроектов) подразумевает комплексное развитие населенных пунктов, улучшение жилищных условий россиян, модернизацию коммунальной инфраструктуры, внедрение ИИ в строительство, повышение безопасности дорожного движения, строительство и ремонт дорог. По итогам шестилетки, как ожидается, обеспечение граждан жильем составит не менее 33 кв. м на человека, а жилищный фонд обновится минимум на 20% по сравнению с показателем 2019 г.
В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» ключевыми показателями являются увеличение до 75,1% доли молодых россиян, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, и до 45,8% – доли тех, кто вовлечен в добровольческую и общественную деятельность. К 2030 г. доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России, должна вырасти до 85%. Главными показателями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» являются увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет (при рождении сельского населения – до 76,9 лет), рост до 100% доли пациентов с социально-значимыми хроническими неинфекционными заболеваниями, которым доступен проактивный мониторинг состояния здоровья с использованием цифровых сервисов, и др.
Финансирование нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» (курирует вице-премьер Александр Новак) за шесть лет составит 2,73 трлн руб., причем 74% этих средств будут привлечены из внебюджетных источников. В отличие от всех остальных нацпроектов, предполагающих относительно равномерное или последовательно возрастающее финансирование, на «эффективную экономику» 60% всех средств будет выделено в первые два года, а ежегодные вложения в 2025–2030 гг. будут последовательно снижаться.
Нацпроект включает семь федеральных проектов: «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Развитие конкуренции», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие финансового рынка», «Технологии», а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ключевые показатели нацпроекта включают прирост на 20,7% производительности труда в экономике по сравнению с 2023 г., увеличение на 60% объема инвестиций в основной капитал, достижение объема капитализации фондового рынка 66% относительно ВВП и др.
Содействовать достижению национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» в том числе также призваны нацпроекты «Эффективная транспортная система», «Международная кооперация и экспорт», «Кадры» и «Туризм и гостеприимство». Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» должен обеспечить выполнение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» из майского указа президента. Этот проект, вложения в который превысят 1,4 трлн руб., направлен на расширение широкополосного доступа населения к интернету, увеличение доли российского софта, используемого бизнесом и органами власти, достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления и ключевых отраслей социальной сферы и др.
Совокупные вложения в реализацию семи нацпроектов по обеспечению технологического лидерства за шестилетку составят 4,38 трлн руб. 71,4% от этой суммы будет выделено на нацпроекты «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» (1,88 трлн руб.) и «Новые атомные и энергетические технологии» (1,25 трлн руб.).
Восьмым проектом в этой категории является «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» (данные по нему не приводятся), а девятым, вероятно, станет новый проект «Технологическое обеспечение биоэкономики». В числе его мероприятий, сообщали в правительстве, будет создание научных центров мирового уровня по приоритетным направлениям биоэкономики, площадок для опытно-промышленного производства, новых лабораторий и др.