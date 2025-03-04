«Ведомости» ознакомились с ключевыми показателями новых национальных проектов

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов связывает столь масштабное финансирование нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» не только со ставкой на социальное развитие, о которой говорят власти, но и с тем, что в них, вероятно, интегрировали большой объем расходов на пособия и льготы. Нацпроект «Семья», к примеру, включает расходы на помощь малоимущим семьям, материнский капитал, говорит экономист Наталья Зубаревич. Что касается «Инфраструктуры для жизни», то это нацпроект, который частично финансируется невозвращаемыми федералам бюджетными кредитами – половину из них можно использовать на ЖКХ и благоустройство, напоминает она.