«Ведомости» ознакомились с ключевыми показателями новых национальных проектов

«Ведомости» ознакомились с ключевыми показателями новых национальных проектовВ тройке лидеров – «Семья», «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети»
Самым «дорогим» национальным проектом до 2030 г. станет «Семья». Презентацию ключевых показателей, которых нужно достичь в рамках исполнения к 2030 г. 19 нацпроектов, и заложенного на них финансирования Белый дом направил в Госдуму в рамках подготовки к отчету правительства, который пройдет в марте. «Ведомости» ознакомились с документом. Отдельно в нем выделяется восемь нацпроектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них – «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» отмечают грифом «для служебного пользования» (ДСП).
Премьер-министр Михаил Мишустин в декабре прошлого года говорил, что на реализацию всех нацпроектов до 2030 г. выделят 40 трлн руб., еще не менее 13 трлн руб. планируется привлечь за счет внебюджетных инвестиций. Каждый год на нацпроект «Семья» будет выделяться от 2,83 трлн до 3,19 трлн руб. до 2030 г. включительно. Всего до 2030 г. на пять федеральных проектов – «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Охрана материнства и детства», «Старшее поколение», «Семейные ценности и инфраструктура культуры» – государство планирует выделить из бюджета 17,89 трлн руб.
К основным показателям «Семьи» относятся: увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,593 в 2030 г., сейчас 1,4), снижение уровня бедности среди многодетных (до 12%; 30,5% в 2022 г.) и др. К ключевым мероприятиям отнесли создание не менее 1000 комнат матери и ребенка, предоставление «Семейной ипотеки» более 1,5 млн семей с детьми, реализацию в 41 регионе программ по повышению рождаемости, предоставление социальной помощи на основе соцконтракта ежегодно не менее 220 000 семей и др. В основном эти меры представители правительства уже называли при посещении Госдумы в рамках работы над отчетом.
На втором месте находится нацпроект «Инфраструктура для жизни». На него будет выделено 9,69 трлн руб. Также планируется привлечь 1,15 трлн руб. внебюджетных средств.
Нацпроект включает 12 федеральных проектов – «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Жилье», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Формирование комфортной городской среды», «Безопасность дорожного движения», «Развитие общественного транспорта», «Ипотека» и др.
Среди основных показателей нацпроекта – улучшение качества среды для жизни в «опорных населенных пунктах» на 30%, обновление жилфонда не менее чем на 20% по сравнению с 2019 г., обеспечение жильем не менее 33 кв. м на каждого россиянина, благоустройство не менее чем 30 000 общественных территорий. Также заложено сокращение продолжительности инвестиционно-строительного цикла до 1000 дней, реализация программ модернизации ЖКХ для 20 млн человек и снижение смертности от ДТП в 1,5 раза (1,58 человека на 10 000 транспортных средств) и др.
На третьем месте по объему средств идет нацпроект «Молодежь и дети» – 3,53 трлн руб. Еще 166 млрд руб. – внебюджетные средства. Здесь девять федпроектов – «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Университеты для поколения лидеров» и др. Среди основных показателей к 2030 г.: доля молодых людей, участвующих в программах по профессиональному, личностному развитию и патриотическому воспитанию, – 75,1%, 500 000 иностранных студентов в российских вузах и др.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов связывает столь масштабное финансирование нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети» не только со ставкой на социальное развитие, о которой говорят власти, но и с тем, что в них, вероятно, интегрировали большой объем расходов на пособия и льготы. Нацпроект «Семья», к примеру, включает расходы на помощь малоимущим семьям, материнский капитал, говорит экономист Наталья Зубаревич. Что касается «Инфраструктуры для жизни», то это нацпроект, который частично финансируется невозвращаемыми федералам бюджетными кредитами – половину из них можно использовать на ЖКХ и благоустройство, напоминает она.
Затем по объемам финансирования идет нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» – 2,025 трлн руб. Он включает 11 федеральных проектов, среди которых «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», национальная платформа «Здоровье», а также борьба с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и гепатитом С. Среди основных показателей нацпроекта: ожидаемая продолжительность здоровой жизни – 68 лет, при рождении – 78 лет, доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, – 13,6% и др.
Среди нацпроектов, не касающихся технологического лидерства, меньше всего предусмотрено на «Кадры» – 113 млрд руб. Он будет включать четыре федеральных проекта – «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости», «Человек труда». Формирование кадрового потенциала осуществляется через другие направления, поясняет профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
Наибольшее внебюджетное финансирование планируется у нацпроекта «Эффективная транспортная система» – 6,83 трлн руб., с учетом что бюджетное финансирование почти в 6 раз меньше – 1 трлн руб. Поэтому по общему объему финансирования этот нацпроект занимает третье место. Среди ключевых мероприятий нацпроекта значатся – ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, строительство судов, в том числе для Севморпути, модернизация 75 аэродромных комплексов и проч.
На семь нацпроектов по достижению технологического лидерства (без учета нацпроекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки») будет выделено 2,83 трлн руб. из бюджета.
Наибольшее финансирование заложено на «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» – 1,48 трлн руб. (плюс 390 млрд руб. внебюджетных средств). Он включает четыре федеральных проекта – «Производство самолетов и вертолетов», «Производство судов и судового оборудования», «Производство инновационного транспорта», «Разработка технологий и кадровое обеспечение». По этому нацпроекту к 2030 г. правительство должно добиться уровня технологического суверенитета в авиастроении – 50%, в судостроительной отрасли – 45%, в высокоскоростном железнодорожном подвижном составе – 81% и проч.
Затем по объемам госфинансирования идет нацпроект «Средства производства и автоматизации» – 490 млрд руб. На 95% к 2030 г. должна быть обеспечена технологическая независимость в выпуске средств производства, Россия должна занять 25-е место в мировом рейтинге по показателю плотности роботизации и др.
С учетом же внебюджетного финансирования (973 млрд руб.) на втором месте среди нацпроектов технологического лидерства – «Новые атомные и энергетические технологии». Из бюджета будет выделено 277 млрд руб. К 2030 г. Россия должна присутствовать на рынке атомных и смежных технологий в 75 странах, уровень технологической независимости в этой области должен быть 67%, в ТЭКе – 90%, а доля отечественного оборудования в ТЭКе – достичь 90%.
На нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) выделено 250 млрд руб. из бюджета и 39,9 млрд руб. из внебюджетных средств. К 2030 г. доля отечественных БАС в общем объеме российского рынка должна быть 70,3%, объем российского рынка – 46 230 единиц и проч. На «Новые технологии сбережения здоровья» закладывается 37 млрд руб. Технологическая независимость в этой сфере через пять лет должна быть 80%, доля медизделий российского производства – 40%.
Климанов считает, что «Новые материалы и химия» (169,6 млрд руб.), «Новые технологии сбережения здоровья» могли бы стать хорошими федеральными проектами, так как масштаб решаемых проблем не имеет общенационального значения, считает он.
Что касается других нацпроектов, то затраты на «Туризм и гостеприимство» составят 459,9 млрд руб., на «Экологическое благополучие» заложено 811,1 млрд руб., а на «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (относится к нацпроектам в области технологического лидерства) – 127,1 млрд руб. «Эффективная и конкурентная экономика» потребуют 708,5 млрд, а «Международная кооперация и экспорт» – 643,2 млрд руб.
Если не брать в расчет защищенные статьи бюджета, то бюджет во многом социальный, говорит гендиректор Агентства трансформации и развития экономики Владислав Онищенко. Нацпроекты с меньшим финансированием, например «Экономика данных» (1,015 трлн руб.), и проекты по достижению технологического лидерства не содержат таких «тяжелых» капитальных и социальных расходов, говорит он. «Они носят, скорее, характер субсидий или дополнительных расходов. По этим статьям бюджет не является единственным плательщиком или тем, кто целиком обеспечивает весь результат. Если это «Новые атомные и энергетические технологии», то это расходы «Росатома», у него есть большой собственный бюджет, который не консолидируется с федеральным бюджетом», – добавляет Онищенко.
Кроме того, напоминает Климанов, отличие крупных нацпроектов 2025–2030 гг. от их предшественников заключается в межсекторальном подходе к их формированию.