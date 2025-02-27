Российский рынок корпоративного ПО восстановился до показателей 2021 года

Российский рынок корпоративного ПО восстановился до показателей 2021 годаДоля Microsoft, Oracle и SAP распределилась между российскими компаниями
Российский рынок корпоративного программного обеспечения (ПО) в 2024 г. вырос на 34% к предыдущему году до 199 млрд руб. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости». Таким образом в денежном выражении он почти достиг показателя докризисного 2021 года в 201 млрд руб. И даже превзошел его, если сделать поправку на инфляцию.
К корпоративному софту аналитики Strategy Partners относят публичные облачные сервисы, ПО для частных облачных хранилищ данных (облаков), корпоративную связь, управление данными, налоговый мониторинг и HR-Tech (системы автоматизации в области подбора и управления персоналом), но не учитывают операционные системы, средства разработки и кибербезопасность.
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