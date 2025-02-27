Российский рынок корпоративного ПО восстановился до показателей 2021 года

Российский рынок корпоративного программного обеспечения (ПО) в 2024 г. вырос на 34% к предыдущему году до 199 млрд руб. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании Strategy Partners, с которым ознакомились «Ведомости». Таким образом в денежном выражении он почти достиг показателя докризисного 2021 года в 201 млрд руб. И даже превзошел его, если сделать поправку на инфляцию.