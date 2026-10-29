Путин проводит встречу с премьер-министром Эфиопии
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, сообщили в Кремле. Мероприятие проходит на полях третьего саммита «Россия – Африка».
28 октября Путин также провел встречу со своим коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Кроме того, российский президент на торжественном приеме саммита «Россия – Африка» отметил, что Россию и Африку объединяет приверженность многополярной системе мироустройства, основанной на суверенном равенстве государств.
Путин напомнил, что Россия и африканские государства тесно взаимодействуют на международных площадках, в том числе в ООН, и координируют позиции по ключевым глобальным и региональным вопросам.