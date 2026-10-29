Алексей Маслов: «Интерес к востоковедению и африканистике резко вырос»

Азия и Африка занимают центральное место в российской внешней политике и ее экономических интересах. Вместе с этим перед компаниями и системой образования встают важные вопросы: кто будет работать в этих макрорегионах, где искать необходимые кадры и как их готовить. Вырастить новых сильных специалистов можно только на прочной академической основе. В этом смысле востоковедение и африканистика остаются главными направлениями в университетах, которые могут обеспечить подготовку, отвечающую государственным интересам России в регионах-партнерах. Но сильная школа при подготовке африканистов и востоковедов – это половина дела. Весомую часть обучения занимает практика в странах специализации и у конкретных работодателей. В интервью «Ведомостям» директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов рассказал, какие навыки будущий специалист не может получить в аудитории, как необходимо перестроить систему подготовки кадров и сколько времени на это уйдет.