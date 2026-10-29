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Главная / Общество / Интервью /

Алексей Маслов: «Интерес к востоковедению и африканистике резко вырос»

Директор ИСАА МГУ о необходимости модернизировать подготовку специалистов по Африке и Азии
Екатерина Дорофеева
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова
ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова

Азия и Африка занимают центральное место в российской внешней политике и ее экономических интересах. Вместе с этим перед компаниями и системой образования встают важные вопросы: кто будет работать в этих макрорегионах, где искать необходимые кадры и как их готовить. Вырастить новых сильных специалистов можно только на прочной академической основе. В этом смысле востоковедение и африканистика остаются главными направлениями в университетах, которые могут обеспечить подготовку, отвечающую государственным интересам России в регионах-партнерах. Но сильная школа при подготовке африканистов и востоковедов – это половина дела. Весомую часть обучения занимает практика в странах специализации и у конкретных работодателей. В интервью «Ведомостям» директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов рассказал, какие навыки будущий специалист не может получить в аудитории, как необходимо перестроить систему подготовки кадров и сколько времени на это уйдет.

– Сейчас меняется не только система образования, но и само представление о его предназначении. Акцент делается на том, чтобы специалисты в вузах готовились под конкретные цели и задачи государства. Насколько успешно, по вашему мнению, отечественная система гуманитарного образования готова отвечать и отвечает на запрос по поводу специалистов, способных выстраивать контакты с Азией и Африкой?
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