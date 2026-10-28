Apple представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном

Ноутбук представлен в двух версиях – с диагональю экрана 14 и 16 дюймов. Дисплей Proled XDR обеспечивает пиковую яркость до 2000 нит, контрастность 10 000 000:1 и адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Также заявлена поддержка цветовых пространств P3 и Adobe RGB.