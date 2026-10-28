Apple представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном
Компания Apple представила первый MacBook Pro с сенсорным экраном Proled XDR, говорится в опубликованном сообщении компании. Новинка получила дисплей на основе технологии tandem OLED, процессоры M5 Pro и M5 Max, а также поддержку функции Dynamic Island, ранее доступной на iPhone.
Ноутбук представлен в двух версиях – с диагональю экрана 14 и 16 дюймов. Дисплей Proled XDR обеспечивает пиковую яркость до 2000 нит, контрастность 10 000 000:1 и адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Также заявлена поддержка цветовых пространств P3 и Adobe RGB.
Впервые в истории MacBook Pro пользователи смогут управлять устройством с помощью прикосновений к экрану. Сенсорный дисплей позволяет прокручивать страницы, масштабировать изображения, перемещать окна и работать с профессиональными приложениями. В частности, дизайнеры смогут рисовать непосредственно на экране, а музыканты – играть на виртуальных инструментах.
Кроме того, Apple впервые добавила в Mac функцию Dynamic Island, объединяющую поиск Spotlight, уведомления Live Activities и голосового помощника Siri AI. Ноутбуки работают под управлением операционной системы macOS 27 Golden Gate с расширенными функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence.
Новые MacBook Pro оснащены процессорами M5 Pro и M5 Max. Максимальный объем объединенной оперативной памяти составляет 128 ГБ, а встроенного накопителя – 16 ТБ. По данным компании, время автономной работы достигает 24 часов.
Apple также обновила дизайн ноутбуков, сделав их тоньше и легче. Вес 14-дюймовой модели составляет около 1,36 кг, а 16-дюймовой – около 1,81 кг. Устройства получили аудиосистему с шестью динамиками, 12-мегапиксельную камеру Center Stage, три порта Thunderbolt 5, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.
Предзаказы на новые MacBook Pro открылись 28 октября, а продажи начнутся 6 ноября.
27 октября Apple презентовала новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M6, который обеспечивает повышенную производительность и расширенные возможности искусственного интеллекта (ИИ).