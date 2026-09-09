Apple представила первый складной iPhone Duo

iPhone Duo работает на 2-нанометровом процессоре A20 Pro и оснащен модемом C2. Шестиядерный центральный процессор включает два высокопроизводительных ядра «настольного класса» и еще четыре производительных ядра. Смартфон также получил семиядерный графический процессор и 32-ядерный нейропроцессор. Для охлаждения используется новая испарительная камера, которая втрое больше, чем у предыдущего поколения.