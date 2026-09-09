Apple представила первый складной iPhone Duo
Компания Apple представила первый складной iPhone. Модель получила название iPhone Duo и стала первым смартфоном компании с гибким экраном. Новая модель была представлена в ходе презентации компании.
В сложенном состоянии iPhone Duo по размеру сопоставим с паспортом и оснащен внешним дисплеем диагональю 5,4 дюйма. При раскрытии пользователю становится доступен 7,6-дюймовый экран – самый большой среди всех моделей iPhone. Внутренний дисплей на 50% больше экрана iPhone 18 Pro Max и на 80% – iPhone 18 Pro.
Корпус смартфона выполнен преимущественно из титана и дополнительно усилен керамическими волокнами, которые, по утверждению Apple, втрое прочнее титана пятого класса. Задняя панель защищена стеклом Ceramic Shield, а внешний экран – Ceramic Shield 2. Устройство получило защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Смартфон будет выпускаться в двух цветах – белом Star White и темно-синем Night Sky.
На внешнем дисплее расположена фронтальная камера, при этом в iPhone Duo компания отказалась от Dynamic Island и системы распознавания лица Face ID. Для разблокировки смартфона используется Touch ID, встроенный в боковую кнопку. Еще одна фронтальная камера размещена под внутренним гибким дисплеем.
iPhone Duo работает на 2-нанометровом процессоре A20 Pro и оснащен модемом C2. Шестиядерный центральный процессор включает два высокопроизводительных ядра «настольного класса» и еще четыре производительных ядра. Смартфон также получил семиядерный графический процессор и 32-ядерный нейропроцессор. Для охлаждения используется новая испарительная камера, которая втрое больше, чем у предыдущего поколения.
Продажи iPhone Duo начнутся 23 октября, предзаказы откроются 16 октября. Стоимость смартфона начинается от $1999 за версию с 256 ГБ памяти. Максимальная конфигурация получит накопитель объемом 2 ТБ.
Презентация Apple получила название Surprise and Shine. Ее провел новый генеральный директор компании Джон Тернуc. В должности главы корпорации он сменил Тима Кука, руководившего ей последние 15 лет. Ранее Тернус занимал пост вице-президента компании по разработке аппаратного обеспечения.