Apple представила новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

ИИ-функции также расширены в «Фото», Safari, «Сообщениях» и Mail. Часть обработки будет выполняться на устройстве, а сложные задачи – в защищенной облачной инфраструктуре Apple. Новая Siri выйдет в бета-версии позднее в 2026 г. На первом этапе она будет доступна только на английском языке. В Евросоюзе и Китае сервис на старте доступен не будет.