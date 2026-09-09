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Apple представила новые iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Сергей Пахомов
Apple
Apple

Компания Apple на презентации Surprise and Shine официально представила новые смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с переработанной камерой и процессором A20 Pro. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Устройства будут выпускаться в четырех цветах: черном, серебристом, Glacier и бордовом. Одним из основных обновлений стала новая Siri на базе Apple Intelligence. Ассистент сможет учитывать контекст предыдущих запросов и содержимое экрана, искать информацию в сообщениях, почте и фотографиях, а также выполнять действия сразу в нескольких приложениях.

ИИ-функции также расширены в «Фото», Safari, «Сообщениях» и Mail. Часть обработки будет выполняться на устройстве, а сложные задачи – в защищенной облачной инфраструктуре Apple. Новая Siri выйдет в бета-версии позднее в 2026 г. На первом этапе она будет доступна только на английском языке. В Евросоюзе и Китае сервис на старте доступен не будет.

Surprise and Shine стала первой презентацией Apple, которую провел новый генеральный директор компании Джон Тернуc. В должности главы корпорации он сменил Тима Кука, руководившего ей последние 15 лет. Ранее Тернус занимал пост вице-президента компании по разработке аппаратного обеспечения.

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