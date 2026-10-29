Счет за грехи предков

Счет за грехи предковКак историческое покаяние обернулось требованиями многотриллионных компенсаций
В конце октября король Великобритании Карл III отправится в поездку по странам Карибского бассейна, которая завершится участием в саммите Содружества наций на Антигуа и Барбуде. Одной из наиболее острых тем предстоящих переговоров обещает стать вопрос о репарациях за трансатлантическую работорговлю и невольничество в бывших британских колониях.
Букингемский дворец уже дал понять, что монарх готов обсуждать колониальное наследие, однако официальных извинений и обещаний компенсаций от него ожидать не следует. При этом карибские страны намерены сделать репарации одной из главных тем саммита. В октябре председатель комиссии по репарациям регионального интеграционного объединения CARICOM Хилари Беклз призвал Карла III поддержать обсуждение репараций, а генеральный секретарь содружества Ширли Ботчвей заявила, что пришло время предметно обсуждать историческую ответственность бывших метрополий.