Собянин: силы ПВО сбили восемь беспилотников на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России перехватили и уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
По его словам, на местах падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.
До этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении 90 украинских беспилотников за 12 часов. По данным ведомства, с 8:00 до 20:00 мск силы ПВО перехватывали дроны над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями.
В ночь на 28 октября российские средства ПВО уничтожили 531 украинский беспилотник над регионами страны, включая Брянскую область.
27 октября Минобороны сообщало об уничтожении 222 украинских БПЛА над 13 регионами России и акваторией Черного моря. В Брянске в результате атак погиб мужчина, еще шесть человек пострадали. Повреждения получили три многоквартирных дома и 11 автомобилей. В тот же день Собянин сообщал об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Всего за день, по его данным, на подлете к Москве сбили 16 дронов.