Собянин: силы ПВО сбили восемь беспилотников на подлете к Москве

27 октября Минобороны сообщало об уничтожении 222 украинских БПЛА над 13 регионами России и акваторией Черного моря. В Брянске в результате атак погиб мужчина, еще шесть человек пострадали. Повреждения получили три многоквартирных дома и 11 автомобилей. В тот же день Собянин сообщал об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Всего за день, по его данным, на подлете к Москве сбили 16 дронов.