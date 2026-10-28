Лантратова: в Алешках идет разминирование маршрутов эвакуации и гумпомощи

10 октября Лантратова заявила, что команда Мелании Трамп готова подключиться к помощи Алешкам. Она сообщала, что идут «сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи». Лантратова подчеркивала, что помощь в Алешки мешают доставить дроны, находящиеся над дорогами, и дистанционно установленные мины на трассах.