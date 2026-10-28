Лантратова: в Алешках идет разминирование маршрутов эвакуации и гумпомощи
В городе Алешки Херсонской области проходит разминирование дорог для доставки гуманитарной помощи и выезда жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.
«Сейчас крайне важно обеспечить безопасность дорог, чтобы люди могли покинуть город. На этом сосредоточены наши усилия. Продолжаем работать, чтобы выполнить достигнутые договоренности, сберечь жизни и помочь жителям», – сказано в сообщении.
Лантратова добавила, что работа ведется совместно с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, а посредником и координатором выступает первая леди США Мелания Трамп. Лантратова также пояснила, что мера необходима для доставки гуманитарной помощи. Она отметила, что режим прекращения огня соблюдают обе стороны.
10 октября Лантратова заявила, что команда Мелании Трамп готова подключиться к помощи Алешкам. Она сообщала, что идут «сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи». Лантратова подчеркивала, что помощь в Алешки мешают доставить дроны, находящиеся над дорогами, и дистанционно установленные мины на трассах.
23 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВС РФ введут режим тишины в Алешках в связи с проведением гуманитарной операции с 4:00 мск 27 октября. В тот же день генштаб вооруженных сил Украины подтвердил готовность ввести режим тишины в Алешках.
27 октября Лантратова сообщила, что режим тишины в районе Алешек будет действовать до 22:59 1 ноября. Она добавила, что дальнейшее соблюдение договоренностей необходимо для оказания помощи людям, остающимся в городе.