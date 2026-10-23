Герасимов сообщил о введении режима тишины в Алешках с 27 октября
Российская армия введет режим тишины в Алешках Херсонской области в связи с проведением гуманитарной операции. Об этом сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, чьи слова приводятся в Telegram-канале Минобороны России.
«Вводится "режим тишины" с 4 часов утра мск 27 октября 2026 г.», – заявил Герасимов. Он отметил, что специалисты проверят маршрут и обеспечат безопасный проезд гуманитарной колонны в Алешки, чтобы защитить людей и доставить им необходимые грузы.
23 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. В подготовке операции также участвовали уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее коллега с украинской стороны, уточнил представитель Кремля.
В тот же день Белый дом сообщил о заключении договоренностей по локальному прекращению огня между Россией и Украиной в Алешках в Херсонской области. Они были достигнуты благодаря содействию Мелании Трамп, уточняла администрация президента США.
20 октября Песков заявил, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп обсуждали ситуацию в Алешках Херсонской области. Российский и американский лидеры договорились, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека в РФ Лантратова.