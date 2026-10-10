Лантратова сообщила о готовности Мелании Трамп подключиться к помощи Алешкам

Лантратова назвала причиной гуманитарного кризиса в населенном пункте искусственно созданную блокаду со стороны Украины. По ее словам, помощь в Алешки мешают доставить дроны, находящиеся над дорогами и дистанционно установленные мины на трассах, а все, что попадает в город, люди привозят на велосипедах или в руках.