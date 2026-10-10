Лантратова сообщила о готовности Мелании Трамп подключиться к помощи Алешкам
Команда жены президента США Мелании Трамп готова подключиться к помощи городу Алешки Херсонской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.
«По этой тяжелой ситуации находимся на связи с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к помощи городу. Сейчас идут сложные переговоры об организации доставки гуманитарных грузов и эвакуации людей, нуждающихся в срочной помощи», – написала она.
Лантратова назвала причиной гуманитарного кризиса в населенном пункте искусственно созданную блокаду со стороны Украины. По ее словам, помощь в Алешки мешают доставить дроны, находящиеся над дорогами и дистанционно установленные мины на трассах, а все, что попадает в город, люди привозят на велосипедах или в руках.
Уполномоченный по правам человека добавила, что для передачи жителям необходимой помощи и эвакуации тех, кто в этом нуждается, требуется прекратить атаки и минирование.
30 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Алешках находятся около 1300 жителей. Он отметил, что люди «не знают, что делать за пределами этого города, в котором они прожили всю свою жизнь».
7 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион приветствует предложения украинской стороны, которые могли бы улучшить ситуацию в Алешках. Он добавил, что власти Херсонской области не получали никаких предложений о помощи жителям Алешек от международных организаций, но готовы принять ее, если соответствующие предложения поступят.