Швеция объявила о выделении Украине $52,9 млн в рамках зимнего пакета помощи
Швеция объявила о выделении Украине $52,9 млн (540 млн шведских крон) в рамках нового зимнего пакета помощи, сообщила канцелярия правительства королевства.
В частности, около $14,9 млн (155 млн шведских крон) будет направлено Украинскому Красному Кресту. Еще около $8,2 млн (85 млн шведских крон) выделят на поддержку энергетического сектора Украины через Программу развития ООН (ПРООН). Средства будут направлены на закупку оборудования и установок, необходимых для укрепления системы энергоснабжения.
Ожидается, что эта помощь позволит «обеспечить электричеством и теплом еще несколько тысяч домохозяйств по всей стране, а также поддержать работу больниц, школ и телекоммуникационной инфраструктуры».
Кроме того, шведское Агентство гражданской защиты получит полномочия на закупку оборудования на сумму около $28,9 млн (300 млн шведских крон).
24 ноября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что необходимо увеличивать поддержку Киева в ответ на каждый инцидент, связанный с гибридными угрозами в Европе.
Financial Times писала, что Великобритания приобрела для Украины сотни тонн взрывчатки у американской компании Tripwire South LLC, которая не соответствовала заявленным характеристикам C-4. Поставки курировало подразделение британского минобороны, отвечающее за снабжение Киева вооружениями.