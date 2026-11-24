В частности, около $14,9 млн (155 млн шведских крон) будет направлено Украинскому Красному Кресту. Еще около $8,2 млн (85 млн шведских крон) выделят на поддержку энергетического сектора Украины через Программу развития ООН (ПРООН). Средства будут направлены на закупку оборудования и установок, необходимых для укрепления системы энергоснабжения.