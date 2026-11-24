Курс евро опустился ниже 90 рублей
Банк России установил официальный курс евро на 25 ноября на отметке 89,88 руб. Регулятор понизил его на 0,4 руб.
Доллар изменился незначительно – на 0,02 руб. до 82,17 руб. Юань тоже вырос на 0,02 руб. и составил 12,28 руб.
Официальные курсы трех основных валют на 24 ноября составляют: доллар – 82,15 руб., евро – 90,28 руб., юань – 12,26 руб.
14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. Согласно результатам опроса, средний курс доллара в октябре – декабре 2026 г. ожидается на уровне 85,3 руб. В 2027 г. показатель может составить 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб.