Путин разрешил проводить сделки с акциями Ситибанка и «Еком банка»
Президент РФ Владимир Путин исключил Ситибанк и «Еком банк» из перечня кредитных организаций с запретом на сделки с акциями и долями в уставных капиталах без спецразрешения. Это следует из распоряжения главы государства.
В феврале 2023 г. президент подписал распоряжение о реорганизации «Еком банка» в форме присоединения к нему «Озон банка». В ноябре 2025 г. Путин разрешил «Ренессанс капиталу» приобрести 100% акций российского Ситибанка.
Список кредитных организаций, с акциями и долями в уставном капитале которых запрещены сделки без спецразрешения, был утвержден Путиным в октябре 2022 г. Туда вошли 45 банков.
Летом 2022 г. Citigroup объявила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. После покупки компанией «Ренессанс капитал – финансовый консультант» в ноябре прошлого года российский Ситибанк сменил название на «Ренкап банк».