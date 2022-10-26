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Финансы

Путин запретил проводить сделки с 45 банками без разрешения

В перечень вошли системно значимые Райффайзенбанк, «Юникредит банк», а также Ситибанк
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин утвердил список из 45 банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. В перечень вошли два системно значимых Райффайзенбанк, «Юникредит банк», «Дойче банк», Коммерцбанк, Ситибанк, «ОТП банк», банк «Интеза», а также банки лидеров IT и e-commerce секторов («Яндекс», VK, Ozon).

Список сформирован в исполнение августовского указа президента о запрете до конца года сделок с долями иностранцев из «недружественных стран» куда помимо банков вошли российские стратегические предприятиях и компании ТЭКа (в частности – «Сахалин-1»). Согласно документу, речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России.

Сделки, совершенные в нарушение указа, признаются ничтожными, а их владельцы лишаются прав на свои доли, говорилось в документе. При этом операции могут быть выведены из-под запрета на основании специального решения президента.

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Утвержденный перечень кредитных организаций фиксирует статус кво, введенный указом президента в августе, говорит адвокат и партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: банки из списка теперь не смогут продать свой российский бизнес, то есть не смогут уйти из России. Но вместе с тем распоряжение не препятствует ликвидации кредитной организации на общих основаниях, добавляет эксперт: банк все еще может сдать лицензию и просто прекратить деятельность в России.

Действующее ограничение на согласование сделки с ЦБ при продаже доли более 10% не является законодательным ограничением, а является частью надзора со стороны регулятора, пояснял ранее «Ведомостям» управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Указ президента с запретом на сделки с принадлежащими «недружественным» иностранным компаниям долями в российских банках более высокого уровня и имеет однозначное заградительное законодательное действие: фактически запрет делает невозможным быстрый вывод капитала из России и ставит под «ручной» административный контроль все возможные сделки, пояснял он.

Успели уйти

Крупные иностранные банки, у которых есть «дочки» в России, с начала марта выходят или заявляли о готовности выхода из российских активов.

18 мая французская группа Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина свой финансовый бизнес в России, куда помимо Росбанка вошли «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование».

Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум кредит», сообщили в мае, что продали контроль в банке группе российских инвесторов.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz 26 октября объявил об уходе из России и продаже долей в дочерних компаниях, включая банк «Мерседес-Бенц Банк Рус» (входит в список из 45 банков) российскому дилерскому холдингу «Автодом», сообщила компания. Его продажа возможна теперь только по специальному разрешению правительственной комиссии с участием ЦБ и Минфина.

В середине марта австрийская банковская группа RBI, материнская компания российского Райффайзенбанка, допустила «тщательно продуманный» выход из капитала российской дочки. При этом в самом Райффайзенбанке сообщали, что намерены продолжать работать на российском рынке. В опубликованной в начале августа финансовой отчетности за полугодие RBI отметила, что оценивает все стратегические варианты будущего российского Райффайзенбанка, включая «тщательно управляемый выход».

Unicredit рассматривает вариант прекращения деятельности в России, но окончательное решение еще не приняла, сообщал 15 марта главный исполнительный директор итальянской группы Андреа Орчел. Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что группа начала переговоры с потенциальными покупателями российского бизнеса, а в начале июля – что Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации.

В конце июля финансовая группа HSBC (его российский банк тоже в списке) заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России Экспобанку, сообщал Reuters: группа продает 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» («HSBC Россия»). Но в ЦБ не получали ходатайства на покупку, поэтому он не изучает возможность такой сделки, говорил тогда представитель регулятора. В отчетности группы за третий квартал говорится, что планы по продаже российского подразделения остались неизменными: в причинах снижения выручки были указаны убытки на $0,4 млрд, связанные с продажей подразделений в Греции и России, писал «Интерфакс».

Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в апреле 2021 г. Летом 2021 г. Ситибанком интересовались также Альфа-банк и «Тинькофф», писал РБК. В марте Ситибанк принял решение о расширении периметра продажи бизнеса: помимо розничного бизнеса к продаже прибавили бизнес департамента коммерческого банка, а также заявили о сокращении операций и присутствия в стране, в частности остановили привлечение новых клиентов. В начале июня стало известно, что Citigroup ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия», писала Financial Times.

В октябре Ситибанк разослал письма иностранным корпоративным клиентам о сворачивании операций,а до этого головная компания объявила, что прекратит «предоставление практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу первого квартала 2023 года», писал «Коммерсантъ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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