Путин запретил проводить сделки с 45 банками без разрешения

В конце июля финансовая группа HSBC (его российский банк тоже в списке) заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России Экспобанку, сообщал Reuters: группа продает 100%-ную долю в уставном капитале ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» («HSBC Россия»). Но в ЦБ не получали ходатайства на покупку, поэтому он не изучает возможность такой сделки, говорил тогда представитель регулятора. В отчетности группы за третий квартал говорится, что планы по продаже российского подразделения остались неизменными: в причинах снижения выручки были указаны убытки на $0,4 млрд, связанные с продажей подразделений в Греции и России, писал «Интерфакс».