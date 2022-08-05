Путин запретил сделки с долями иностранцев в компаниях в сфере ТЭК и банках

Запрет распространяется на стратегические предприятия, российские кредитные организации, компании в сфере ТЭК, которые производят оборудование и оказывают услуги по сервисному обслуживанию и ремонту, поставщиков тепловой и электрической энергии, нефтеперерабатывающие организации. Также ограничение коснется пользователей крупных российских участков недр с месторождениями углеводородного сырья с запасами не менее 20 млн т нефти, 20 млрд куб. м газа или 35 млн т угля, залежей металлов и минералов (уран, кварц, никель, кольбат, тантал, ниобий, бериллий, медь), а также алмазов, золота, платины, лития. В списке также фигурируют разработчики месторождений на шельфе. Отдельно в документе прописано, что запрет распространяется на соглашения о разделе продукции по нефтегазовому проекту «Сахалин-1» и Харьягинскому месторождению.