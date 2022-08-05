Путин запретил сделки с долями иностранцев в компаниях в сфере ТЭК и банках

Путин запретил сделки с долями иностранцев в компаниях в сфере ТЭК и банкахОперации могут быть совершены на основании специального решения президента
Президент России Владимир Путин запретил до конца 2022 г. сделки с долями иностранцев из «недружественных стран» в российских стратегических предприятиях, компаниях ТЭК и банках, следует из указа о специальных экономических мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о сделках, которые прямо или косвенно влекут изменение прав владения, пользования или распоряжения ценными бумагами, долями в уставных капиталах российских юрлиц, правами и обязанностями в соглашениях о разделе продукции, договорах о совместной деятельности или других документах, на основании которых реализуются инвестиционные проекты в России. Согласно тексту указа, срок его действия может продлеваться неограниченное количество раз.
Документ принят в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувшим к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц», говорится в тексте указа. Его цель – защита национальных интересов России.
Запрет распространяется на стратегические предприятия, российские кредитные организации, компании в сфере ТЭК, которые производят оборудование и оказывают услуги по сервисному обслуживанию и ремонту, поставщиков тепловой и электрической энергии, нефтеперерабатывающие организации. Также ограничение коснется пользователей крупных российских участков недр с месторождениями углеводородного сырья с запасами не менее 20 млн т нефти, 20 млрд куб. м газа или 35 млн т угля, залежей металлов и минералов (уран, кварц, никель, кольбат, тантал, ниобий, бериллий, медь), а также алмазов, золота, платины, лития. В списке также фигурируют разработчики месторождений на шельфе. Отдельно в документе прописано, что запрет распространяется на соглашения о разделе продукции по нефтегазовому проекту «Сахалин-1» и Харьягинскому месторождению.
Сделки, совершенные в нарушение указа, признаются ничтожными, а их владельцы лишаются прав на свои доли, говорится в документе. При этом операции могут быть выведены из-под запрета на основании специального решения президента.
Правительство должно в 10–дневный срок подготовить перечень компаний ТЭК и банков (по согласованию с Банком России), на которые распространяются ограничения, следует из документа.
Ограничение не распространяется на нефтегазовый проект по производству сжиженного газа (СПГ) «Сахалин-2» – «Сахалин энерджи», по которому в июне Путин подписал указ о передаче прав и обязанностей оператора специально созданному ООО. Имущество добывающей компании будет передано «Газпрому» или распродано. Это было сделано для защиты национальных интересов и экономической безопасности России, а также из-за «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера», отмечалось в документе. Эти риски возникли из-за «нарушения некоторыми физлицами и юрлицами обязательств» по освоению месторождений «Сахалина-2».
Крупнейший шельфовый проект
Среди нефтегазовых компаний с иностранным участием, кроме «Сахалина-2», крупнейшая организация – оператор «Сахалина-1». Это один из крупнейших в России шельфовых добычных проектов, его осуществление ведется на условиях соглашений о разделе продукции. Оператор проекта – зарегистрированная на Багамских островах Exxon Neftegas Limited.
В рамках «Сахалина-1» разрабатываются четыре месторождения: Чайво, «Одопту-море», Аркутун-Даги и Лебединское. Проект на 20% принадлежит «Роснефти», у ExxonMobil – 30%, у японской Sodeco – 30%, а также 20% у индийской ONGC Videsh. Ежегодно на «Сахалине-1» добывается около 11 млн т нефти.
С 26 апреля на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине ExxonMobil в одностороннем порядке начала поэтапно останавливать добычу. В результате с 15 мая добыча на проекте практически полностью прекратилась, сообщила вчера «Роснефть». 7 июля вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщил, что добыча снизилась в 22 раза – до 10 000 барр./сутки. По его словам, остановка производства отразится на бюджете как Сахалинской области, так и всего Дальнего Востока и России.
Еще одна крупная компания с иностранцами в акционерах занимается разработкой Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе. Она также осуществляется на основе СРП. По итогам 2021 г. на месторождении было добыто 1,56 млн т нефти. Оператором проекта является «Зарубежнефть – добыча Харьяга». До объявления иностранных компаний о выходе из проекта ее доля составляла 40%. Доля TotalEnergies составляла 20%, Equinor – 30%, «Ненецкой нефтяной компании» – 10%.
Но 6 июля Французская TotalEnergies сообщила о передаче своих 20% в СРП-проекте «Зарубежнефти».
После начала СВО России на Украине ряд нефтегазовых компаний из недружественных стран на фоне санкций стали объявлять о выходе из российских активов. Об уходе из России говорили в основном американские и европейские компании.
Нынешний президентский указ накладывает ограничения на деятельность иностранных компаний в СРП-проектах, однако своей собственности зарубежные партнеры не лишаются, подчеркнул заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По словам эксперта, речь идет не о национализации предприятий, а о защите энергетической безопасности России. В качестве примера эксперт привел ситуацию с проектом «Сахалин-1», когда ExxonMobil в одностороннем порядке начала сворачивать добычу, что имело самые негативные последствия для Сахалина и Дальнего востока в целом. «Это решение во многом носит ответный характер, задача указа – обеспечить дальнейшую деятельность СРП-проектов, не допустить их сворачивания», – подчеркнул эксперт.
Новый указ президента – превентивная мера, принятая в связи с возможной конфискацией российской собственности за рубежом, отметил инвестиционный стратег ИК «Арикапитал» Сергей Суверов. При этом он подчеркнул, что иностранные компании по-прежнему продолжают владеть своими активами в России, поэтому рассматривать этот шаг как национализацию некорректно. «Это вынужденная мера, обусловленная угрозой посягательств на российскую собственность со стороны недружественных государств», – подчеркнул он.
Каких банков может коснуться запрет
Крупные иностранные банки, у которых есть «дочки» в России, выходят или заявляли о готовности выхода из российских активов. 18 мая французская группа Societe Generale продала «Интерросу» Владимира Потанина свой финансовый бизнес в России, куда помимо Росбанка вошли «Русфинанс банк», банк «Дельтакредит» и «Росбанк страхование».
Чешская инвестиционная группа PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit, владеющие российским банком «Хоум кредит», сообщили в мае, что продали контроль в банке группе российских инвесторов.
В конце июля финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России Экспобанку, сообщал Reuters. Группа продает 100% долю в уставном капитале ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» («HSBC Россия»). Но в ЦБ не получали ходатайства на покупку, поэтому регулятор не изучает возможность такой сделки, сказал представитель регулятора 21 июля.
В середине марта австрийская банковская группа RBI, материнская компания российского Райффайзенбанка, допустила «тщательно продуманный» выход из капитала российской дочки. При этом в самом Райффайзенбанке сообщали, что намерены продолжать работать на российском рынке. В опубликованной в начале августа финансовой отчетности за полугодие RBI отметила, что оценивает все стратегические варианты будущего российского Райффайзенбанка, включая «тщательно управляемый выход».
Unicredit рассматривает вариант прекращения деятельности в России, но окончательное решение еще не приняла, сообщал 15 марта главный исполнительный директор группы Андреа Орчел итальянской Unicredit. Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что группа начала переговоры с потенциальными покупателями российского бизнеса, а в начале июля – что Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации.
Американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (ей принадлежит Ситибанк) заявляла о желании продать свой розничный бизнес в России еще в апреле 2021 г. Летом 2021 г. Ситибанком интересовались также Альфа-банк и «Тинькофф», писал РБК. В марте Ситибанк принял решение о расширении периметра продажи бизнеса: помимо розничного бизнеса к продаже прибавили бизнес департамента коммерческого банка, а также заявили о сокращении операций и присутствия в стране, в частности остановили привлечение новых клиентов. В начале июня стало известно, что Citigroup ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия», писала Financial Times.
Действующее ограничение на согласование сделки с ЦБ при продаже доли более 10% не является законодательным ограничением, а является частью надзора со стороны регулятора, поясняет управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Указ президента с запретом на сделки с принадлежащими «недружественным» иностранным компаниям долями в российских банках более высокого уровня и имеет однозначное заградительное законодательное действие: фактически запрет делает невозможным быстрый вывод капитала из России и ставит под «ручной» административный контроль все возможные сделки, поясняет он.
Целый ряд банков с иностранным капиталом крайне значимые в масштабах российского банковского сектора — системно значимые Райффайзенбанк и «Юникредит банк», Ситибанк, у которого нет системной значимости, но который занимает значимые позиции на рынке – никому не выгодно, чтобы эти банки были в неопределенном положении без возможности поддержки со стороны собственников, говорит Беликов. Эти банки имеют достаточный запас прочности для самостоятельной работы и исполнения обязательств, но на коротком временном горизонте их надо определить, поэтому наиболее вероятно продолжение переговоров по отдельным банкам уже в этом году, считает эксперт. Но продажа будет обсуждаться с большими дисконтами, добавил он.
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