Колониальный договор

С тем, что инвесторы региону были необходимы, соглашаются те, кто стоял у истоков СРП. Николай Долгих на момент подготовки соглашений сначала был мэром второго по величине островного города Холмска и возглавлял совет мэров Сахалина, а затем перешел на должность первого вице-губернатора региона. Он вспоминает, что в начале 90-х гг. в России «не было финансовых средств вообще». «У нас были бюджетные проблемы. Например, по детским пособиям: надо было платить 20 руб. на человека, и даже эти деньги не могли выделить. В Министерстве финансов, куда я приезжал, говорили, что не знают, как прожить завтрашний день. Все разваливалось. И в этой ситуации Россия ничего не могла сама сделать. Не было ни денег, ни технологий», – вспоминает он. Тогда разработкой на Сахалине занималась компания «Сахалинморнефтегаз», и, по воспоминаниям Долгих, она была достаточно сильной – владела буровыми, судами для перевозки, но нуждалась в инвестициях, а правительство сделать вливания не могло. «О чем говорить, если в те времена за $250 млн хотели отдать Курильские острова?» – задается вопросом Долгих.