«Действия наших недавних партнеров подорвали веру в существующие резервные валюты»Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин – о том, как жить российским инвесторам в новой реальности
Перестройка российской экономики в новой реальности неизбежна, а значит, то же ждет и финансовый сектор. Задачи, которые Банк России решает последние годы, например улучшение условий конкуренции, обострятся еще сильнее – банки разделились на санкционные и несанкционные. ЦБ предстоит сделать так, чтобы ситуация, когда во многих сферах финансового рынка доминирует один игрок, не стала еще хуже, особенно в развитии технологий. «Крупный бизнес тоже понимает, что, если он сегодня будет продолжать иметь какие-то инновации, продукты, технологические решения, которые не доступны другим, ситуация может привести к тому, что через какое-то время регулятор директивно потребует либо изменить эту систему, либо поделиться ею с другими», – делится своими мыслями первый зампред Банка России Владимир Чистюхин – куратор развития финансового рынка. В своем интервью «Ведомостям» он также рассказывает, как ЦБ намерен решать вопрос с заблокированными в НРД бумагами (таких там на 6 трлн руб.), раскрывает детали продажи «ФК Открытие» и рассуждает о подорванной вере в существующие резервные валюты.
– Вопрос обеспечения добросовестной конкуренции возник не вчера и связан со структурой финансового рынка, которая сложилась институционально. Да, у нас есть сегменты с высокой конкуренцией. Например, отдельные области страхования, брокерский бизнес. Но есть и такие – а это банковский рынок в том числе, – где конкуренция нуждается в улучшении.
До февраля этого года мы очень много говорили на эту тему в контексте развития экосистем. В этой части ничего не поменялось. Крупнейшие рыночные игроки, в первую очередь из банковского сектора, продолжают строить экосистемы. Поэтому вопросы повышения конкуренции, которые стояли перед нами и рынком, продолжают быть актуальными. Нам нужно обеспечивать свободный переток информации, ее защиту, давать равный доступ провайдерам разных видов услуг к экосистемной платформе, обеспечивать возможность перехода клиентов из одной экосистемы в другую.
Дополнительно к этому появилось еще несколько направлений, связанных с развитием конкуренции. С учетом шока, который испытал финансовый рынок за последние несколько месяцев, обострилась проблема консолидации его субъектов – в первую очередь банковского сектора как ключевого элемента российского финансового рынка. Это ведет к тому, что уже крупные участники, приобретая других весомых игроков или сливаясь с ними, становятся еще больше (сейчас обсуждается слияние банка «ФК Открытие» с ВТБ. – «Ведомости»). Соответственно, их положение на рынке усиливается.
Еще одна тема связана с произошедшим делением банков на санкционные и несанкционные. С одной стороны, складывается ситуация, когда клиенты санкционных банков «голосуют ногами» и переходят на обслуживание в другие банки. С другой – сами санкционные банки потеряли доступ к международным возможностям: финансовым рынкам, системе передачи платежных сообщений (SWIFT, благодаря ей банки в том числе проводят валютные переводы. – «Ведомости»), возможности привлечения иностранных инвестиций и т. д. Наша задача как регулятора обеспечить сохранение конкурентной среды между всеми участниками. Санкционные списки нестабильны: сегодня ты не в них, а завтра там. Кроме этого, банки под санкциями – это крупнейшие российские игроки, которые занимают основную долю рынка. Поэтому создавать какие-либо преференции в пользу несанкционных участников было бы неправильно.
Вместе с тем, как показала практика, клиенты тоже ограниченно могут уйти из санкционного банка. Для них важно не только обслуживать платежи, но и получать на это финансирование. Если обслуживать платежи в какой-то степени могут и несанкционные банки, то предоставить в достаточной степени кредитную поддержку они вряд ли могут – у многих из них просто нет такой ресурсной базы.
И последний элемент. Несмотря на санкции, тема технологического развития продолжает оставаться ключевой. Если мы хотим обеспечивать бизнес и граждан современными финансовыми услугами во всех секторах, то мы обязаны продолжать развитие инноваций. Это работа с большими базами данных, развитие искусственного интеллекта, технологии блокчейна и проч. Очевидно, что крупнейшие участники всегда будут иметь преимущество по разработке и внедрению технологий. Задача регуляторов – сделать так, чтобы они не получали монопольного положения в этом. Как правило, вопрос решается за счет открытия этих систем или технологических решений для других участников. Крупный бизнес тоже понимает, что, если он сегодня будет продолжать иметь какие-то инновации, продукты, технологические решения, которые не доступны другим, ситуация может привести к тому, что через какое-то время регулятор директивно потребует либо изменить эту систему, либо поделиться ею с другими. Лучше, конечно, делать это добровольно, на своих условиях.
Владимир Чистюхин
– На мой взгляд, пришло время развивать синдицированное кредитование во всех видах и формах. Для этого готовятся соответствующие законодательные изменения. Важный подход заключается и в развитии платформенного оказания услуг, маркетплейсов, когда потребитель зачастую не обращается напрямую к поставщику услуг, а делает это через платформу. Это выравнивает условия для санкционных и несанкционных участников рынка.
«Не существует готовых решений»
– На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации. Например, практика показала, что при шоках схема с производными финансовыми инструментами, в особенности структурированными за рубежом, очень быстро перестает работать и розничный инвестор несет потери.
Еще один вопрос – это покупка иностранных инструментов. В контексте диверсификации рисков это важный элемент, но мы увидели, что, как только встает вопрос об ограничениях в отношении нашей страны, потери несут все владельцы этих активов, в том числе розничные.
Я полагаю, что решение должно заключаться в следующем: нам надо сократить перечень тех инструментов, которые предлагаются неквалифицированным инвесторам (сейчас неквалифицированным инвесторам без сдачи теста доступны акции наиболее ликвидных российских компаний, при успешной сдаче – структурные облигации, маржинальная торговля, евробонды, иностранные акции, фьючерсы и опционы и проч. – «Ведомости»). Это все-таки должны быть базовые, простые инструменты типа высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных инструментов. Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери.