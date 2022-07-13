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«Действия наших недавних партнеров подорвали веру в существующие резервные валюты»

Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин – о том, как жить российским инвесторам в новой реальности
Екатерина Литова
Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин / Евгений Разумный / Ведомости

Перестройка российской экономики в новой реальности неизбежна, а значит, то же ждет и финансовый сектор. Задачи, которые Банк России решает последние годы, например улучшение условий конкуренции, обострятся еще сильнее – банки разделились на санкционные и несанкционные. ЦБ предстоит сделать так, чтобы ситуация, когда во многих сферах финансового рынка доминирует один игрок, не стала еще хуже, особенно в развитии технологий. «Крупный бизнес тоже понимает, что, если он сегодня будет продолжать иметь какие-то инновации, продукты, технологические решения, которые не доступны другим, ситуация может привести к тому, что через какое-то время регулятор директивно потребует либо изменить эту систему, либо поделиться ею с другими», – делится своими мыслями первый зампред Банка России Владимир Чистюхин – куратор развития финансового рынка. В своем интервью «Ведомостям» он также рассказывает, как ЦБ намерен решать вопрос с заблокированными в НРД бумагами (таких там на 6 трлн руб.), раскрывает детали продажи «ФК Открытие» и рассуждает о подорванной вере в существующие резервные валюты.

– У нас теперь есть банки санкционные и несанкционные – те, кто хоть и с трудом, но может делать трансграничные переводы в евро и долларах. Уже не раз ЦБ говорил о сложностях с конкуренцией на финансовом рынке просто потому, что у нас так традиционно сложилось, что, во-первых, много госбанков, а во-вторых, много сфер, где большую долю рынка занимает один игрок. Как смотрит на это Центральный банк? Может ли что-то поменяться?

– Вопрос обеспечения добросовестной конкуренции возник не вчера и связан со структурой финансового рынка, которая сложилась институционально. Да, у нас есть сегменты с высокой конкуренцией. Например, отдельные области страхования, брокерский бизнес. Но есть и такие – а это банковский рынок в том числе, – где конкуренция нуждается в улучшении.

До февраля этого года мы очень много говорили на эту тему в контексте развития экосистем. В этой части ничего не поменялось. Крупнейшие рыночные игроки, в первую очередь из банковского сектора, продолжают строить экосистемы. Поэтому вопросы повышения конкуренции, которые стояли перед нами и рынком, продолжают быть актуальными. Нам нужно обеспечивать свободный переток информации, ее защиту, давать равный доступ провайдерам разных видов услуг к экосистемной платформе, обеспечивать возможность перехода клиентов из одной экосистемы в другую.

Дополнительно к этому появилось еще несколько направлений, связанных с развитием конкуренции. С учетом шока, который испытал финансовый рынок за последние несколько месяцев, обострилась проблема консолидации его субъектов – в первую очередь банковского сектора как ключевого элемента российского финансового рынка. Это ведет к тому, что уже крупные участники, приобретая других весомых игроков или сливаясь с ними, становятся еще больше (сейчас обсуждается слияние банка «ФК Открытие» с ВТБ. – «Ведомости»). Соответственно, их положение на рынке усиливается.

Еще одна тема связана с произошедшим делением банков на санкционные и несанкционные. С одной стороны, складывается ситуация, когда клиенты санкционных банков «голосуют ногами» и переходят на обслуживание в другие банки. С другой – сами санкционные банки потеряли доступ к международным возможностям: финансовым рынкам, системе передачи платежных сообщений (SWIFT, благодаря ей банки в том числе проводят валютные переводы. – «Ведомости»), возможности привлечения иностранных инвестиций и т. д. Наша задача как регулятора обеспечить сохранение конкурентной среды между всеми участниками. Санкционные списки нестабильны: сегодня ты не в них, а завтра там. Кроме этого, банки под санкциями – это крупнейшие российские игроки, которые занимают основную долю рынка. Поэтому создавать какие-либо преференции в пользу несанкционных участников было бы неправильно.

Вместе с тем, как показала практика, клиенты тоже ограниченно могут уйти из санкционного банка. Для них важно не только обслуживать платежи, но и получать на это финансирование. Если обслуживать платежи в какой-то степени могут и несанкционные банки, то предоставить в достаточной степени кредитную поддержку они вряд ли могут – у многих из них просто нет такой ресурсной базы.

И последний элемент. Несмотря на санкции, тема технологического развития продолжает оставаться ключевой. Если мы хотим обеспечивать бизнес и граждан современными финансовыми услугами во всех секторах, то мы обязаны продолжать развитие инноваций. Это работа с большими базами данных, развитие искусственного интеллекта, технологии блокчейна и проч. Очевидно, что крупнейшие участники всегда будут иметь преимущество по разработке и внедрению технологий. Задача регуляторов – сделать так, чтобы они не получали монопольного положения в этом. Как правило, вопрос решается за счет открытия этих систем или технологических решений для других участников. Крупный бизнес тоже понимает, что, если он сегодня будет продолжать иметь какие-то инновации, продукты, технологические решения, которые не доступны другим, ситуация может привести к тому, что через какое-то время регулятор директивно потребует либо изменить эту систему, либо поделиться ею с другими. Лучше, конечно, делать это добровольно, на своих условиях.

Владимир Чистюхин

первый зампред Банка России
Родился 20 января 1973 г. в Москве. В 1995 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «правоведение».
1995
на разных должностях в Банке России
2011
директор департамента финансовой стабильности Банка России
2013
первый заместитель руководителя службы Банка России по финансовым рынкам
2014
заместитель председателя Банка России
2022
первый заместитель председателя Банка России
– Вы сказали про взаимодействие санкционных и несанкционных банков. Что это могут быть за кооперации?

– На мой взгляд, пришло время развивать синдицированное кредитование во всех видах и формах. Для этого готовятся соответствующие законодательные изменения. Важный подход заключается и в развитии платформенного оказания услуг, маркетплейсов, когда потребитель зачастую не обращается напрямую к поставщику услуг, а делает это через платформу. Это выравнивает условия для санкционных и несанкционных участников рынка.

«Не существует готовых решений»

– Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что сейчас очень важно Центральному банку вернуть доверие инвесторов – оно подорвано последними событиями, связанными с санкциями, блокировкой бумаг, сложностями с конвертацией расписок [интервью проходило до отказа акционеров «Газпрома» выплачивать дивиденды вопреки рекомендациям совета директоров]. Какие вызовы сейчас стоят перед фондовым рынком? Как их будет решать ЦБ?

– На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор. Это главный урок, который мы должны извлечь из сложившейся ситуации. Например, практика показала, что при шоках схема с производными финансовыми инструментами, в особенности структурированными за рубежом, очень быстро перестает работать и розничный инвестор несет потери.

Еще один вопрос – это покупка иностранных инструментов. В контексте диверсификации рисков это важный элемент, но мы увидели, что, как только встает вопрос об ограничениях в отношении нашей страны, потери несут все владельцы этих активов, в том числе розничные.

Я полагаю, что решение должно заключаться в следующем: нам надо сократить перечень тех инструментов, которые предлагаются неквалифицированным инвесторам (сейчас неквалифицированным инвесторам без сдачи теста доступны акции наиболее ликвидных российских компаний, при успешной сдаче – структурные облигации, маржинальная торговля, евробонды, иностранные акции, фьючерсы и опционы и проч. – «Ведомости»). Это все-таки должны быть базовые, простые инструменты типа высоконадежных облигаций, акций верхних эшелонов, паев открытых фондов и ряда иных инструментов. Имеет смысл серьезно подумать, надо ли дополнять этот список. Необходимо понимать, насколько мы готовы к тому, чтобы инвестор нес дальнейшие потери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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