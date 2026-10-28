Песков призвал поддерживать сторонников диалога с Россией в Евросоюзе
Если в Европе появляются политические деятели, понимающие необходимость диалога с Россией, это надо поддерживать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Первого канала».
«Если на этом фоне появляются два государственных деятеля, которые понимают необходимость в разговоре, то надо поддерживать», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Песков отметил, что Москва регулярно слышит заявления из европейских столиц о необходимости продолжать давление на Россию.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объяснил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был попыткой донести до него европейскую позицию по украинскому конфликту.
27 октября президент Финляндии Александр Стубб и Стёре провели телефонные переговоры с Путиным по собственной инициативе. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби и безопасность в Балтийском регионе.