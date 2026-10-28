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Силы ПВО сбили 90 беспилотников над российскими регионами за день

Антон Потоков
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 90 украинских беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были сбиты над семью областями: Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской.

28 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы в Брянской области. В результате повреждена кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча – Новозыбков.

Минобороны РФ также сообщало, что за ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 531 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе над Брянской областью.

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