Силы ПВО сбили 90 беспилотников над российскими регионами за день

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 90 украинских беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были сбиты над семью областями: Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской.