Силы ПВО сбили 90 беспилотников над российскими регионами за день
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили 90 украинских беспилотников за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были сбиты над семью областями: Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской.
28 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы в Брянской области. В результате повреждена кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча – Новозыбков.
Минобороны РФ также сообщало, что за ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 531 украинский беспилотник над российскими регионами, в том числе над Брянской областью.