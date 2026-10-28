В Андалусии объявили трехдневный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе

Утром 28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. В результате столкновения погибли 64 человека. Пострадали, по данным региональных властей, около 80 человек. Одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка.