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В Андалусии объявили трехдневный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе

Анна Суслова

В автономном сообществе Андалусия в Испании объявили трехдневный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе в провинции Толедо. Об этом сообщил глава правительства региона Хуана Мануэль Морено в соцсети X.

«Объявляем трехдневный официальный траур в Андалусии <…> Мы опустошены. Вся Андалусия вместе с жертвами этой новой железнодорожной катастрофы», – говорится в сообщении.

Траур начнется с 14:00 по местному времени (16:00 по мск) 28 октября и закончится в 14:00 31 октября.  

Утром 28 октября в районе станции Урда (провинция Толедо) в Испании столкнулись два скоростных поезда, следовавшие из Мадрида в Севилью. В поезде AVE оператора Renfe находились 397 пассажиров, в составе компании Iryo – 147 пассажиров и младенец. В результате столкновения погибли 64 человека. Пострадали, по данным региональных властей, около 80 человек. Одной из возможных причин катастрофы могла стать человеческая ошибка.

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